Canarias
Muere un hombre en La Palma durante el incendio de su vivienda
Investigadores de la Guardia Civil tratan de determinar las causas del suceso
Un hombre muere en la isla de La Palma en el transcurso del incendio de su vivienda.
Los hechos ocurrieron en el transcurso de la tarde-noche de este pasado jueves en el término municipal de la Villa de Mazo.
La investigación del suceso ha sido asumida por integrantes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santa Cruz de La Palma.
Intencionado
Los primeros indicios recogidos por los agentes del Instituto Armado que acudieron a la zona apuntan a que el fuego tuvo un origen intencionado.
Hasta el mencionado enclave, que está situado a pocos kilómetros del aeropuerto insular, acudieron miembros de Bomberos de La Palma destinados en el Parque de La Grama.
Además, actuaron un camión autobomba del área de Medio Ambiente del Cabildo, policías locales de Mazo y guardias civiles de Seguridad Ciudadana.
La intervención de los bomberos resultó clave para que las llamas no se extendieran a vegetación y otras viviendas que se hallan en las inmediaciones.
Hipótesis
Los investigadores trabajan con la hipótesis de que el incendio fue provocado por el hombre que falleció en el suceso, en lo que se considera como una supuesta muerte voluntaria.
En cualquier caso, las circunstancias reales del fallecimiento serán determinadas por los médicos forenses que realicen la autopsia.
Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife
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