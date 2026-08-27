Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cesión de Caballerizas a Córdoba EcuestreTiroteo en Las PalmerasIsma Ruiz Córdoba CFAtropello mortal A-4 Palma del RíoVecinos de MiralbaidaAsfaltado en Gran CapitánHipotecas CórdobaPensionistas cordobesesRecogida de enseres de SadecoCórdoba CF fichajesCocaína en el coche en La RamblaNuevo modelo Sadeco"Luna de sangre": el viernes, eclipse solar en CórdobaTumba que "no debería" estar en CórdobaCurso escolar 2026/27 en Córdoba | Vuelta a los institutosSolidaridad hospital Reina Sofía HondurasEmpadronamientos ilegales
instagramlinkedin

Tarifa

Muere un buzo de 55 años tras ser rescatado en Cádiz

El fallecimiento se ha debido a una posible parada cardiorrespiratoria

Efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Cádiz

Un buzo de 55 años ha fallecido este miércoles tras ser rescatado en la costa de Tarifa (Cádiz), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El teléfono 112 atendió minutos antes de las 14,00 horas una llamada de auxilio que alertaba de un buzo en mal estado en el agua, detrás de la Isla de Tarifa, a unos diez metros de la costa, en una zona de buceo.

Desde la sala coordinadora se movilizó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a Salvamento Marítimo, a la Policía Portuaria y a la Policía Local.

Fuentes de la Guardia Civil han informado al 112 que el buzo fue rescatado en un primero momento por una embarcación de recreo y, posteriormente, fue trasladado a una embarcación de Salvamento Marítimo, que lo evacuó al Puerto de Tarifa con una posible parada cardiorrespiratoria.

Noticias relacionadas

Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de la víctima, a pesar de los intentos de los servicios médicos por salvarle la vida.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El TSJA reconoce la incapacidad permanente total a un electricista cordobés de 48 años por sus limitaciones físicas
  2. El Ayuntamiento de Córdoba abre una convocatoria de ayudas de hasta 30.000 euros para proyectar cine al aire libre
  3. El hospital Reina Sofía de Córdoba logra que una paciente oncológica en cuidados paliativos pueda reencontrarse con su familia en Honduras: 'Cumplimos su deseo
  4. De Fernando Tejero a Antonio de la Torre o Aitana Sánchez Gijón: el cine español se vuelca para salvar los cines de verano de Córdoba
  5. Nueva vida para la Torre de la Malmuerta: el Ayuntamiento de Córdoba trabaja ya en la futura restauración
  6. Muchos creen que siempre fue cordobés, pero este pueblo pasó siglos ligado a Málaga y Granada
  7. El Guadalquivir da señales de alerta que no ven los análisis habituales: un estudio pionero en Córdoba revela una nueva forma de detectarlas
  8. Córdoba es la segunda provincia andaluza con menos demanda de adopción: 'Es un proceso agotador, pero se olvida cuando tienes a tu hija

Muere un buzo de 55 años tras ser rescatado en Cádiz

Muere un buzo de 55 años tras ser rescatado en Cádiz

Nvidia gana 59.688 millones de dólares en el segundo trimestre de su ejercicio, un 126% más

Nvidia gana 59.688 millones de dólares en el segundo trimestre de su ejercicio, un 126% más

El Cajasol Coto Córdoba compite durante tres cuartos pero cae ante el Covirán Granada

El Cajasol Coto Córdoba compite durante tres cuartos pero cae ante el Covirán Granada

Román pasea la única oreja de una corrida de La Quinta con muchas opciones de triunfo en Bilbao

Román pasea la única oreja de una corrida de La Quinta con muchas opciones de triunfo en Bilbao

Sorteo Bonoloto del miércoles 26 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del miércoles 26 de agosto de 2026

Educación reforzará la seguridad para garantizar el inicio del curso escolar en Ceuta

Educación reforzará la seguridad para garantizar el inicio del curso escolar en Ceuta

El estreno del Cajasol Coto Córdoba en la Copa de Andalucía, en imágenes

El estreno del Cajasol Coto Córdoba en la Copa de Andalucía, en imágenes

Un tiroteo en el barrio de Las Palmeras deja un herido y, de momento, ningún detenido por la Policía Nacional

Un tiroteo en el barrio de Las Palmeras deja un herido y, de momento, ningún detenido por la Policía Nacional
Tracking Pixel Contents