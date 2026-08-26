Homicidios
La prensa irlandesa se hace eco del asesinato de la pareja irlandesa en un jacuzzi de Cullera
Los medios del país de origen de la pareja fallecida reproducen los detalles conocidos, a la espera de los resultados de las autopsias que se practicarán este martes en el Instituto de Medicina Legal de Valencia
Stella López
El caso del matrimonio irlandés hallado muerto en una vivienda de Cullera ha comenzado a tener eco en medios de Irlanda, que siguen de cerca el suceso ocurrido durante sus vacaciones en la localidad valenciana. Las informaciones publicadas reproducen, por ahora, los detalles que ya han trascendido sobre el hallazgo y que ya había adelantado Levante-EMV sobre la investigación abierta por la Guardia Civil.
Sin embargo, la atención de la prensa irlandesa no se ha traducido todavía en nuevos datos sobre lo ocurrido. La identidad de las víctimas tampoco ha sido facilitada oficialmente ni se ha determinado la causa exacta de las muertes, todavía a la espera de los resultados que arrojarán las autopsias practicadas en València.
Investigación abierta
La investigación continúa abierta y los agentes mantienen distintas hipótesis sobre las circunstancias en las que falleció la pareja. Mientras tanto, sus dos hijos, que fueron quienes encontraron los cuerpos, permanecen bajo la atención de los servicios sociales municipales a la espera de la llegada de un familiar.
Así, los medios irlandeses se limitan de momento a recoger un caso que ha despertado interés en el país de origen de la pareja, pero sin que hayan aparecido nuevas claves que permitan esclarecer qué sucedió en el interior de la vivienda. La investigación de la Guardia Civil deberá determinar ahora si las primeras evidencias apuntan finalmente a una muerte accidental o a un episodio de carácter violento.
Fuente: Levante - EMV
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