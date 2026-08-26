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Cullera

Los hijos del matrimonio de Valencia estaban en la planta superior cuando sus padres fallecieron

Al echarlos en falta los buscaron por toda la casa y al final los encontraron en la planta baja junto al jacuzzi

Los cuerpos del matrimonio, de 45 y 50 años, no presentaban signos externos de violencia

Acceso a Villa Luna en la Colina del Sol de la urbanización Cap Blanc de Cullera.

Acceso a Villa Luna en la Colina del Sol de la urbanización Cap Blanc de Cullera. / Miguel Pérez

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Miguel Pérez

Cullera

¿Qué hacían los dos menores que encontraron a sus padres muertos? ¿Dónde estaban? ¿Se habían marchado de la casa o estaban dentro cuando ocurrieron los hechos? Todas esas preguntas ya tienen respuesta: en la planta superior.

Los dos niños de 15 y 14 años de edad, estaban en la misma vivienda que sus padres, el matrimonio irlandés de 45 y 50 años de edad que aparecían muertos este martes en Cullera. La familia de cuatro miembros ocupaban una lujosa villa de varias plantas y fueron los niños al echar en falta a sus padres cuando descubrieron los cadáveres.

Junto al jacuzzi

En una primera búsqueda de sus progenitores los niños los llamaron por las diversas plantas pero no recibieron respuesta. Pasado un tiempo, volvieron a llamar a sus padres y al no contestar decidieron recorrer todas y cada una de las estancias de la villa hasta que llegaron a la última planta, abajo, y vieron que, junto al jacuzzi estaban sus padres muertos.

Fue en ese instante cuando los menores llamaron a la persona que les alquiló la vivienda para contarle lo que pasaba y a partir de ahí se activó el dispositivo sanitario y policial.

Los investigadores de la Guardia Civil no descarta ninguna posibilidad con respecto a las hipótesis que manejan. Ahora bien, sí tienen la certeza de que no ha habido ninguna intrusión en la vivienda al no encontrar vestigios que lo avalen, reforzado por las cámaras de video vigilancia que hay en la propia entrada.

Extrañas circunstancias

Los agentes no vieron heridas externas pero sí resultaba altamente extraño que dos personas fallecieran en el mismo lugar y rodeadas de las mismas extrañas circunstancias, máxime al aire libre. Este hecho ha llevado a no descartar que pudiera tratarse de una muerte accidental o que pudiera tener relación con pequeñas heridas punzantes que presentaban ambos cuerpos. Será la autopsia y los análisis toxicológicos los que revelen la causa real de la muerte.

Los menores, fueron ser atendidos por una trabajadora social del Ayuntamiento de Cullera y un psicólogo, así como por Cruz Roja. Gracias al teléfono móvil de uno de ellos se pudo localizar a familiares en Irlanda, comunicándoles el deceso y las circunstancias.

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Con los familiares

Esta pasada madrugada, sobre las 3, los familiares llegaban hasta el aeropuerto de El Altet, en Alicante, desde donde fueron trasladados hasta Cullera y se hicieron cargo de los dos menores. Todos, están alojados en un hotel, a la espera de la conclusión de la investigación y poder hacerse cargo de los restos mortales de sus familiares.

Fuente: Levante - EMV

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