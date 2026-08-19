Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Leo, el robot del Reina SofíaBudesca Córdoba CFCrece la natalidad en CórdobaVPO provincia de CórdobaAccesibilidad pasos de peatonesIA gestión de residuosUso eficiente del aire acondicionadoVCR 8X8 DragónVíctor Sánchez CCF¿Adiós al calor en Córdoba?Terremotos en GranadaAccidentes laborales en CórdobaFuente ObejunaTiroteo en Isla CristinaCórdoba CF FemeninoPuestos de castañas: ubicaciones y fechas
instagramlinkedin

Peligro Animal

La Guardia Civil busca a un supuesto león avistado en Toledo

El dispositivo incluye un helicóptero, drones y varias patrullas, mientras se investiga si el animal pudo escapar de algún recinto cercano

Imagen de archivo de un León.

Imagen de archivo de un León. / FULLY HANDOKO / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Toledo

La Guardia Civil ha movilizado varios medios, incluido un helicóptero y varios drones, para tratar de localizar a un león en la Sierra de San Vicente (Toledo) tras la llamada de un repartidor que trabajaba por la zona y asegura haberlo visto.

Según han informado a EFE fuentes del instituto armado, este miércoles el servicio de emergencias 112 ha recibido una llamada de una persona que decía haber divisado a un león en la zona del convento del Piélago, en concreto en la TO-1375 a la altura del kilómetro 9, carretera que conecta El Real de San Vicente y Navamorcuende.

La Guardia Civil ha procedido a comprobar si el ejemplar se ha escapado del Zoo Safari Fauna Aventura, situado en Hinojosa de San Vicente, de alguna finca cercana, o de zoológicos de la Comunidad de Madrid, aunque por el momento no se ha notificado que falte ningún león.

Del mismo modo, la Guardia Civil ha comprobado la localización de los perros de raza mastín tibetano de la zona, debido a las características similares a los leones.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha activado un dispositivo para localizarlo en el que han participado un helicóptero procedente de la Comunidad de Madrid, drones de la comandancia de Toledo, además de varias patrullas de seguridad ciudadana.

Varios ayuntamientos, entre otros el de Hinojosa de San Vicente, Navamorcuende, El Real de San Vicente o Almendral de la Cañada han avisado a los vecinos en redes sociales de que tomen precauciones.

Noticias relacionadas

En declaraciones a EFE, el alcalde de Almendral de la Cañada, Marcelino Fernández, ha confirmado que la Guardia Civil se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento y ha destacado la "sorpresa" y el "nerviosismo" de sus vecinos ante la noticia.

Fuente: El Periódico

Añádenos en Google
  1. Localizado en Villa del Río el primer nido de avispón oriental registrado en la provincia de Córdoba
  2. Muere un joven de 29 años, vecino de Palma del Río, al ser atropellado en la A-4 cuando cambiaba una rueda al coche
  3. Un nuevo terremoto en Granada, de 4,7 grados, se deja sentir en Córdoba
  4. Un histórico restaurante de Córdoba cambia de chef y renueva por completo su cocina para ofrecer 'una nueva propuesta gastronómica
  5. Córdoba pierde 360 locales comerciales en menos de tres años por el 'boom' de la conversión en vivienda
  6. Una 'selva' bajo el Puente Romano: la vegetación del Guadalquivir se dispara tras las riadas y el Ayuntamiento prepara una limpieza
  7. El uruguayo Gonzalo Petit, en el radar del Córdoba CF para reforzar su delantera
  8. Francisco Puerta, zoólogo: 'El avispón oriental no se va a ir de Córdoba y probablemente sea un problema cada vez mayor

Inma Diéguez, enfermera cordobesa y madre de dos mellizos después de los 30 años: "La edad ha dificultado mi embarazo"

Inma Diéguez, enfermera cordobesa y madre de dos mellizos después de los 30 años: "La edad ha dificultado mi embarazo"

Las incautaciones de droga se disparan en Córdoba con 4,4 toneladas de hachís y más de 650 kilos de marihuana en un año

Las incautaciones de droga se disparan en Córdoba con 4,4 toneladas de hachís y más de 650 kilos de marihuana en un año

Dcoop ofrece 470 millones por Deoleo para crear un gigante del sector oleícola con más de 2.200 millones de facturación conjunta

Dcoop ofrece 470 millones por Deoleo para crear un gigante del sector oleícola con más de 2.200 millones de facturación conjunta

Palma del Río destina 2,4 millones de euros a siete proyectos del PFEA en 2026

Palma del Río destina 2,4 millones de euros a siete proyectos del PFEA en 2026

El Ayuntamiento de Palma del Río investiga qué ha pasado con los pagos a los trabajadores que recogieron la naranja del casco urbano

El Ayuntamiento de Palma del Río investiga qué ha pasado con los pagos a los trabajadores que recogieron la naranja del casco urbano

Los psicólogos coinciden: las personas que viven con gatos disfrutan más del tiempo a solas y de los momentos de tranquilidad

Los psicólogos coinciden: las personas que viven con gatos disfrutan más del tiempo a solas y de los momentos de tranquilidad

El Córdoba CF se medirá al Real Betis en la primera eliminatoria de la Copa de la Reina

El Córdoba CF se medirá al Real Betis en la primera eliminatoria de la Copa de la Reina

Amazon derrumba sus precios HOY: las mejores ofertas del día con descuentos de hasta el 70 %

Amazon derrumba sus precios HOY: las mejores ofertas del día con descuentos de hasta el 70 %
Tracking Pixel Contents