En Xinzo de Limia
Muere un ciclista en Ourense tras sufrir una caída
El suceso tuvo lugar sobre las 21.00 horas de este martes en el municipio de Xinzo de Limia
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Un ciclista ha fallecido este martes en Xinzo de Limia (Ourense) tras sufrir una caída, según informa el 112 Galicia.
Alrededor de las nueve de la noche, un particular comunicó al teléfono de emergencias este accidente y que el ciclista se encontraba inconsciente en el lugar de Manga de Arriba, parroquia de Lamas.
El personal de emergencias se desplazó hasta el lugar, pero el hombre acabó falleciendo tras recibir los primeros auxilios
Fuente: Faro de Vigo
- Muere un joven de 29 años, vecino de Palma del Río, al ser atropellado en la A-4 cuando cambiaba una rueda al coche
- La Junta de Andalucía busca empresa para desbrozar y controlar la vegetación de las carreteras autonómicas de Córdoba
- Un histórico restaurante de Córdoba cambia de chef y renueva por completo su cocina para ofrecer 'una nueva propuesta gastronómica
- Francisco Puerta, zoólogo: 'El avispón oriental no se va a ir de Córdoba y probablemente sea un problema cada vez mayor
- La llegada de una DANA refrescará el tiempo en Córdoba, aunque aún no: la Aemet activa el aviso naranja por calor
- Carmen, persona sin hogar realojada por la Umasc en Córdoba: «Huí de mi casa y aquí he vuelto a nacer y he encontrado el amor de mi vida»
- Vinagre con naranjas amargas: el sabor del Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba sale a la venta en otoño
- Los taxistas envían su 'cariño' a los pacientes de diálisis a los que dejarán de acompañar después de 30 años