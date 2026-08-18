Absueltos cuatro acusados de una violación múltiple en Alicante

La Audiencia de Alicante ha absuelto a cuatro miembros de una misma familia acusados de una violación múltiple a una joven de 21 años en un piso de Alicante, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El tribunal considera que no existen pruebas suficientes para acreditar que las relaciones sexuales se produjeran sin el consentimiento de la víctima y subraya el contenido de varios mensajes que esta envió en los días posteriores a dos de los acusados, a los que se dirige de forma afectuosa y sin hacer referencia a la supuesta agresión. Aunque la joven aseguró que aquella noche había bebido mucho, la sentencia señala que las conversaciones no evidencian lagunas en su recuerdo de lo sucedido. El fallo no es firme y contra él cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia. Los acusados estaban defendidos por los abogados Moisés Candela Sabater y Aitor Navarro García.

En el banquillo se sentaban tres hermanos y un primo de estos por una noche de copas que acabó en una denuncia por agresión sexual por las que se enfrentaban a una petición de penas que sumaban 18 años de cárcel. La Sección Décima ha absuelto a los cuatro ante la falta de corroboraciones del testimonio de la víctima. Aunque la sala considera que el testimonio de la denunciante fue persistente y que no se apreciaban ánimos espurios, no había elementos que permitieran corroborar objetivamente su relato.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 18 de diciembre de 2021. Los acusados y la joven coincidieron en un pub del centro de la ciudad, del que esta se marchó con uno de ellos para mantener relaciones sexuales, que todas las partes consideraban que fueron consentidas. El conflicto surgió con la llegada al piso del resto del grupo. La chica se quedó sola con los otros tres acusados, porque el joven con el que ella se había ido se retiró a dormir alegando que tenía que levantarse al día siguiente temprano porque tenía un viaje de trabajo.

La mujer aseguró que no la dejaban marcharse y que dos de los acusados la violaron consecutivamente; mientras ellos sostienen que era ella quien pretendía seguir la fiesta y no quería irse. Sin embargo, de los tres que quedaron, según su relato, el cuarto trató de defenderla, por lo que ella creía que era un aliado que trataba de protegerla de los demás. La víctima aseguró que cuando más tarde se enteró de que todos los miembros de la casa eran familia se sintió utilizada y que este solo estaría tratando de aprovecharse de su estado de shock para acostarse con ella. Por este motivo sostenía inicialmente que esta otra relación había sido en un principio consentida, pero que luego sintió que la habían engañado. Un relato totalmente opuesto al de los acusados, que sostienen que dos de ellos optaron por marcharse de la casa cuando vieron que la otra pareja empezaba a intimar. El cuarto de los procesados también sostuvo que mantuvieron relaciones y que luego se quedaron durmiendo en el sofá hasta las 14.00 horas del día siguiente.

Omisión de deber de socorro

Respecto al primero de los acusados y con el que la víctima se había ido a la casa inicialmente, la Fiscalía consideraba que su conducta delictiva se produjo al marcharse del salón al dormitorio a sabiendas de que sus familiares iban a agredir sexualmente a la joven, dejándola desamparada a merced de sus agresores. La víctima aseguraba que este se fue porque se lo pidieron hermanos. Sin embargo, en la causa se aportaron mensajes de una conversación que ambos tuvieron en Instagram al día siguiente, en los que ella dice "yo vi que caíste jajaja. Nosotros hasta por la mañana. Nos fuimos de tu casa sobre las 14.00 horas, me quedé dormida en el sofá". La sentencia concluye de estos mensajes que la denunciante reconoce que el acusado se va a la habitación porque tiene sueño y ella se queda voluntariamente en el salón. Del mismo modo, tampoco considera el fallo probado que el acusado conociera las intenciones del resto de sus familiares aunque estuvieran en un ambiente de fiesta bebiendo alcohol.

Sobre la responsabilidad de los otros tres acusados, el fallo se apoya en los citados mensajes, subrayando el hecho de que la víctima no dijera nada al primer acusado de lo ocurrido en la vivienda cuando él se marchó, dada su gravedad, refiriendo haberse quedado de buen grado con sus familiares y haberse quedado dormida con el cuarto hasta las 14.00 horas". La víctima explicó que en esos momentos no era consciente de lo que había pasado, aclaraciones que el tribunal no consideraba satisfactorias, ya que ella misma admite que el primero de ellos se fue a dormir porque estaba cansado.

Expresiones cariñosas

Respecto a las conversaciones con el cuarto acusado, con el que se quedó durmiendo después, los mensajes se produjeron entre el 19 y el 21 de diciembre. El fallo dice que en ellos se refleja que ambos tuvieron "un encuentro satisfactorio" y no contienen reproche alguno, pese a la gravedad de los hechos narrados. Conversaciones que si bien no fueron seguidas, si que se produjeron de manera fluida durante más de dos días y en la que se dirige a él con expresiones como "amor, cariño, bebé" e incluso de la posibilidad de volver a verse. La víctima aseguró que las conversaciones se debían a que no era consciente de lo que le había pasado y que no sentía nada de lo que decía en ellos. Sin embargo, considera la sala que su contenido impide corroborar que la agresión atribuida a los otros dos acusados se llegara a producir y que, si algo ocurrió, concurre una duda razonable sobre que los acusados eran conscientes de la ausencia de consentimiento de la víctima.

Noticias relacionadas

El fallo incide en que, aunque denunciar cuatro días después no es algo que juegue en contra de la credibilidad de la víctima, el cambio de actitud de esta respecto a los acusados se produjera cuando habla con su hermano y una amiga, sin que conste cómo se suceden esas conversaciones, qué hablaron, cuál era el estado de confusión de la víctima. "Con este resultado probatorio falto de corroboraciones objetivas, se erige una duda razonable que obliga al dictado de una sentencia absolutoria", concluye el tribunal.