Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ampliación de Córdoba BiotechFrancisco Puerta, sobre el avispón orientalPersonas sin hogar realojadasVinagre con naranjas de la Mezquita-CatedralCCF tras la derrota en BurgosCarmen, realojada: "He vuelto a nacer"Calor en Córdoba antes de la DANARestauración Triunfo de San RafaelEl Ayuntamiento busca préstamosDesbroce de carreterasHistórico restaurante cambia de chefSOS Cines de veranoMuseo de Medina AzaharaAlbares crisis de CeutaMineríaExcursiones a la playaEncuentran desaparecida en Benamejí
instagramlinkedin

En las Islas Baleares

Dos niños, en estado grave tras ahogarse en piscinas de Mallorca e Ibiza

Se trata de un niño británico de cuatro años y una niña francesa de dos, que han sido ingresados en hospitales

Una ambulancia, en el hospital de Son Espases, en Palma.

Una ambulancia, en el hospital de Son Espases, en Palma. / DM

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Xavier Peris

Palma

Dos niños pequeños, de cuatro y dos años, han sido ingresados en estado grave en distintos hospitales tras ahogarse en dos piscinas de Pollença e Ibiza esta mañana.

El primer incidente ha ocurrido poco antes de las diez de la mañana, en el Club Náutico del Port de Pollença (Mallorca). Un niño británico de cuatro años ha sido rescatado de la piscina por el socorrista. El pequeño estaba en mal estado y le han practicado las maniobras de reanimación hasta la llegada de una ambulancia. Una vez estabilizado por el equipo médico, motoristas de la Guardia Civil han puesto en marcha una alerta verde y han abierto paso al vehículo sanitario hasta el hospital de Son Espases.

El pequeño ha quedado ingresado en estado grave.

Noticias relacionadas

Poco después, sobre las once de la mañana, una niña francesa de dos años ha sido también rescatada en mal estado de una piscina de un hotel en Cala Tarida, en Ibiza. De nuevo la pequeña ha sido asistida por los socorristas hasta la llegada de una ambulancia y la Guardia Civil ha activado otra alerta verde para agilizar el traslado al hospital de Can Misses, donde ha ingresado también en estado grave.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Diario de Mallorca

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cientos de rayos iluminan parte de la provincia de Córdoba por segunda madrugada consecutiva con apenas lluvia
  2. El pueblo cordobés de 400 habitantes que fue convertido en un campo de concentración para más de 8.000 prisioneros en la Guerra Civil
  3. Aumentan la demanda y los autobuses para las excursiones de un día a la playa desde Córdoba
  4. En directo | Así te hemos contado el partido entre el Burgos y el Córdoba CF
  5. Y después de la tormenta, llega la 'calma': sigue el aviso amarillo por calor en Córdoba y la Aemet eleva el listón de las máximas
  6. De Córdoba a la costa para pasar un día de playa
  7. Un racimo de casi tres kilos se impone en el Concurso Provincial de Racimos de Uva del Llano del Espinar
  8. Iván Ania, entrenador del Córdoba CF: 'El hambre y la ilusión de la plantilla van a suplir la inexperiencia

Peñarroya-Pueblonuevo alza la voz por la libertad de Javier Marañón y David Rodríguez con un concierto solidario

Peñarroya-Pueblonuevo alza la voz por la libertad de Javier Marañón y David Rodríguez con un concierto solidario

Los veterinarios coinciden: si tu perro duerme boca arriba puede ser porque se siente seguro, pero también por este otro motivo

Los veterinarios coinciden: si tu perro duerme boca arriba puede ser porque se siente seguro, pero también por este otro motivo

Recuperado en Milwaukee un grabado firmado por Picasso que fue robado de una galería de arte en 2018

Recuperado en Milwaukee un grabado firmado por Picasso que fue robado de una galería de arte en 2018

La Junta de Andalucía ve "urgente" el nuevo sistema de financiación autonómica, pero "no a cualquier precio"

La Junta de Andalucía ve "urgente" el nuevo sistema de financiación autonómica, pero "no a cualquier precio"

Los presupuestos de la Junta para 2027 reforzarán la política de vivienda y profundizarán en las bajadas de impuestos

Los presupuestos de la Junta para 2027 reforzarán la política de vivienda y profundizarán en las bajadas de impuestos

Priego recibe más de 1,9 millones de euros del Gobierno por los daños provocados por el tres de borrascas del pasado invierno

Priego recibe más de 1,9 millones de euros del Gobierno por los daños provocados por el tres de borrascas del pasado invierno

Los contratos en el comercio de Córdoba crecen un 9% en el primer semestre hasta superar los 10.000 nuevos

Los contratos en el comercio de Córdoba crecen un 9% en el primer semestre hasta superar los 10.000 nuevos

El incendio de Niebla (Huelva) arrasó 33.000 hectáreas: el segundo más grave en extensión y el "más difícil" de la historia en Andalucía

El incendio de Niebla (Huelva) arrasó 33.000 hectáreas: el segundo más grave en extensión y el "más difícil" de la historia en Andalucía
Tracking Pixel Contents