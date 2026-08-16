Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista Iván AniaPrevia Córdoba CFEl tiempoPueblo desconocidoFátima OuhaddouMotocicletasAlineaciones probablesHistoria | Custodio San Rafael¿Patinetes o motos?Tablaos flamencosTuristas en agostoPueblo que sedujo a los francesesVirgen de AcáFestum AlmedinillaCampo de concentraciónCuponazo de la ONCE
instagramlinkedin

Utrera

Muere un hombre por impactos de bala en un tiroteo en Sevilla

La Guardia Civil investiga el fallecimiento de este varón de 45 años, de nacionalidad española y residente en Utrera, y hasta el momento no ha realizado ninguna detención

Vehículo de la Guardia Civil, de archivo.

Vehículo de la Guardia Civil, de archivo. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rafa Aranda

Sevilla

Un tiroteo en la Barriada del Tinte de Utrera este pasado sábado por la noche se ha saldado con un hombre muerto por impactos de bala en su cuerpo. La Guardia Civil, que es la que está a cargo de la investigación, ha confirmado que se trata de un varón español, de 45 años de edad, que era vecino de la localidad de Utrera.

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla se encuentra en estos momentos analizando lo sucedido y no descarta ninguna hipótesis de la posibles causas así como de presunto autor o autores. Hasta ahora, explican en un comunicado que no se han realizado detenciones relacionadas con los hechos descritos, no descartándose avances y novedades en las próximas horas.

La reyerta tuvo lugar en torno a las 23 horas de este sábado, cuando los vecinos de la Barriada del Tinte alertaron de tres posibles detonaciones presuntamente de arma de fuego, y avisaron de que había una persona tumbada en la via pública.

Allí se desplazaron patrullas en servicio del Puesto Principal de la Guardia Civil de Utrera junto con servicios sanitarios y efectivamente localizaron a un varón, teniendo que ser trasladado al Hospital de Alta Resolución de Utrera con impactos de bala en el torso. El hombre acabó falleciendo posteriormente, durante su evacuación, a causa de las heridas.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil ha comunicado que no se dispone de más información hasta el momento y se seguirá ampliando la misma según evolucione la investigación.

Fuente: El Correo de Andalucía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un terremoto de 5 grados sacude Granada, se deja sentir en Córdoba y activa la fase de emergencia en Andalucía
  2. Córdoba registra leves lluvias y se prepara para la tormenta: probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, avisa la Aemet
  3. El pueblo cordobés de 400 habitantes que fue convertido en un campo de concentración para más de 8.000 prisioneros en la Guerra Civil
  4. Terremoto en Granada: estas son las 45 localidades de Córdoba donde el Instituto Geográfico Nacional ha registrado el seísmo
  5. Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba el festivo del 15 de agosto
  6. La Junta de Andalucía mantiene la prohibición del baño en la playa de interior del embalse de La Colada en la provincia de Córdoba
  7. El sorteo del Cuponazo de la ONCE reparte 800.000 euros entre Córdoba y Montilla: 'Acabo de llegar, se ve que doy suerte
  8. La Universidad de Córdoba sale del listado de las mil mejores universidades del mundo en el ranking de Shanghái

La gesta de la cordobesa Fátima Ouhaddou: bronce por equipos en la maratón del Europeo de Birmingham

La gesta de la cordobesa Fátima Ouhaddou: bronce por equipos en la maratón del Europeo de Birmingham

Al menos siete muertos en un nuevo ataque masivo con drones contra la región de Moscú y el sur de Rusia

Al menos siete muertos en un nuevo ataque masivo con drones contra la región de Moscú y el sur de Rusia

El presidente de la FAMP, José María Bellido pide apoyo para que los municipios pequeños tengan al día sus planes contra incendios e inundaciones

El presidente de la FAMP, José María Bellido pide apoyo para que los municipios pequeños tengan al día sus planes contra incendios e inundaciones

Un proyecto de la Diputación abre convocatoria para reconocer iniciativas de economía social en el sector agroalimentario

Un proyecto de la Diputación abre convocatoria para reconocer iniciativas de economía social en el sector agroalimentario

Y después de la tormenta, llega la 'calma': sigue el aviso amarillo por calor en Córdoba y la Aemet eleva las máximas

Y después de la tormenta, llega la 'calma': sigue el aviso amarillo por calor en Córdoba y la Aemet eleva las máximas

Cientos de rayos iluminan parte de la provincia de Córdoba por segunda madrugada consecutiva con apenas lluvia

Cientos de rayos iluminan parte de la provincia de Córdoba por segunda madrugada consecutiva con apenas lluvia

Pocos conocen el origen de este pueblo de Córdoba: empezó siendo un puñado de cabañas de pastores

Pocos conocen el origen de este pueblo de Córdoba: empezó siendo un puñado de cabañas de pastores

El castillo de un pueblo de Córdoba que sedujo a los franceses y que sus propios vecinos intentaron destruir

El castillo de un pueblo de Córdoba que sedujo a los franceses y que sus propios vecinos intentaron destruir
Tracking Pixel Contents