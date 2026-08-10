En libertad con cargos el conductor que provocó el accidente mortal en Montalbán donde murió un joven de La Rambla

El conductor detenido el pasado viernes por su implicación en un accidente mortal en Montalbán fue puesto en libertad a las pocas horas de declarar ante la Guardia Civil, según han indicado a este medio fuentes de la investigación.

El siniestro se saldó con un fallecido y dos heridos, entre ellos el conductor del turismo, que dio positivo por cocaína y alcohol en las pruebas posteriores que se le realizaron. La víctima mortal y el otro herido, ambos naturales de La Rambla, viajaban en un ciclomotor.

Las fuentes consultadas indicaron que el detenido prestó declaración ante la Guardia Civil. Posteriormente, el juzgado de Montilla que instruye el caso ordenó su puesta en libertad con cargos, a la espera de poder declarar ante el juez.

Su declaración en el juzgado, prevista para este martes

Este periódico ha podido saber que la declaración del detenido está prevista para este martes en la plaza de Montilla. Será entonces cuando el juzgado decrete las medidas oportunas.

El accidente tuvo lugar en torno a las 5.30 horas del viernes, en el kilómetro 25 de la carretera A-3133. El 112 activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que movilizó una ambulancia y el equipo médico de La Rambla, a la Guardia Civil de Tráfico y al servicio de Mantenimiento de Carreteras para que se desplacen al lugar.

La víctima, de 18 años de edad, falleció en el lugar de los hechos

Según la información difundida por la Agencia de Emergencias de Andalucía, la víctima mortal falleció en el lugar; un herido de 18 años de edad, también vecino de La Rambla, fue evacuado al hospital de Montilla y un tercer varón de 32 años, el detenido por el accidente que dio positivo en las pruebas de alcoholemia y consumo de drogas, fue asistido por los servicios médicos y no precisó traslado hospitalario.