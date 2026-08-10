El Infoca da por controlado el incendio en el Cerro del Algarrobo de Luque

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca), adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), ha informado sobre un incendio forestal declarado sobre las 15.50 horas de este lunes en el paraje de Cerro del Algarrobo, en el término municipal de Luque, situado al noroeste de la localidad, a cuyos vecinos ha recomendado el 112 Andalucía que cierren "bien" las "puertas y ventanas" de sus viviendas "para evitar que el humo entre". No obstante, a las 18.00 horas, la cuenta oficial del Infoca en la red social X ha dado el incendio como "estabilizado". Fuentes del Infoca han confirmado a este periódico que el fuego ha quedado controlado a las 20.20 horas.

De hecho, fuentes del Infoca han precisado a Europa Press que el fuego está "relativamente cerca" del pueblo, pero sin que se haya determinado preciso proceder a desalojos preventivos, si bien sí se ha estimado necesario alertar a la población para que se proteja ante los efectos adversos del humo, señalando el 112 Andalucía en su cuenta oficial de X, consultada por Europa Press, que es especialmente recomendable "evitar que se expongan al humo" los "niños, personas mayores, enfermos crónicos" y, en general, personas "con patologías respiratorias", aconsejando también a los luqueños que sigan "siempre las indicaciones de los operativos".

En concreto, en estos momentos están combatiendo las llamas en la zona, situados entre el fuego y la población, 16 bomberos forestales, un técnico de operaciones y un técnico de extinción, junto con dos agentes medioambientales, con un camión autobomba, y respaldados desde el aire por dos helicópteros ligeros y dos aviones de carga en tierra.

Medios del Infoca

Según ha informado el Infoca en la tarde de este lunes, los medios que están trabajando en la zona son dos helicópteros ligeros, dos aviones de carga en tierra, 16 bomberos forestales, un técnico de operaciones y otro de extinción, dos agentes medioambientales y una autobomba.