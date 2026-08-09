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Investigación

Un matrimonio de Tauste (Zaragoza) hallado muerto en su vivienda con signos de violencia

La Delegación del Gobierno en Aragón y fuentes del municipio han confirmado los hechos que sigue investigando la Guardia Civil

La puerta de acceso a la vivienda donde un matrimonio de Tauste ha sido hallado sin vida.

La puerta de acceso a la vivienda donde un matrimonio de Tauste ha sido hallado sin vida. / E. P. A.

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Iván Trigo / A. T. B.

Zaragoza / Tauste

Dos personas han sido encontradas sin vida esta madrugada en su casa de Tauste. El cuerpo de un hombre y una mujer, un matrimonio de unos 60 años de edad y natural de la localidad de las Cinco Villas, han sido hallados en el interior de su vivienda, ya fallecidos, y con signos de violencia.

La Guardia Civil se encuentra en estos momentos investigando lo sucedido y todas las vías de la investigación permanecen abiertas.

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Fuente: El Periódico de Aragón

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