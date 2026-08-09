Un matrimonio de Tauste (Zaragoza) hallado muerto en su vivienda con signos de violencia

Dos personas han sido encontradas sin vida esta madrugada en su casa de Tauste. El cuerpo de un hombre y una mujer, un matrimonio de unos 60 años de edad y natural de la localidad de las Cinco Villas, han sido hallados en el interior de su vivienda, ya fallecidos, y con signos de violencia.

La Guardia Civil se encuentra en estos momentos investigando lo sucedido y todas las vías de la investigación permanecen abiertas.