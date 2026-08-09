Un incidente en un espectáculo pirotécnico en Altea deja 27 heridos, 1 de ellos sigue en la Unidad de Quemados de Alicante

Accidente inédito en una de las noches más multitudinarias de Altea (Alicante). La edición de este año del Castell de l’Olla, que celebra su 40 aniversario, se ha visto empañada por un grave incidente ocurrido durante el tradicional espectáculo pirotécnico. Una de las carcasas lanzadas desde las plataformas flotantes instaladas frente a la playa de La Olla acabó explotando en la zona de público y provocó un balance de 27 personas heridas, aunque ninguna de ellas de gravedad.

Parte de los lesionados sufrió quemaduras, mientras que otros resultaron heridos por contusiones durante la estampida provocada tras la explosión. A última hora de la tarde de este domingo, solo una persona permanece ingresada en el Hospital General Universitario de Alicante, en la Unidad de Quemados. Su pronóstico no es grave, aunque permanece en observación, según ha podido saber este diario.El accidente se produjo en el arenal de La Olla, en las inmediaciones del chiringuito El Cranc, donde se concentraban cientos de espectadores para presenciar el espectáculo.

Causas del incidente

Según las informaciones recabadas por INFORMACIÓN, la causa más probable del accidente habría sido un deficiente anclaje de uno de los morteros o cañones de lanzamiento instalados sobre una de las plataformas flotantes. Habitualmente estos tubos se orientan hacia el mar para que las carcasas desarrollen allí su trayectoria y explosionen sobre el agua. En esta ocasión, el cañón habría quedado con una inclinación superior a la prevista, provocando que una de las carcasas describiera una parábola que terminó llevándola hasta la playa, donde explotó entre los asistentes.

No obstante, esta hipótesis deberá ser confirmada por la investigación oficial, que determinará las causas exactas del incidente.

Unidad de Quemados

La Cofradía del Castell de l’Olla ha asegurado que un total de 27 personas recibieron asistencia sanitaria como consecuencia del accidente. De ellas, 14 fueron evacuadas inicialmente al Hospital IMED Levante, y posteriormente 11 tuvieron que ser trasladadas posteriormente a la Unidad de Quemados del Hospital General Universitario de Alicante para recibir atención especializada. Según el último balance facilitado, solo una persona permanece ingresada en el Hospital General Universitario de Alicante, donde recibe tratamiento en la Unidad de Quemados. Aunque su pronóstico no es grave, permanece en observación.

Otras 13 personas fueron atendidas en el centro de salud de Altea, donde recibieron asistencia médica y pudieron regresar a sus domicilios tras recibir el alta.

Por su parte, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha precisado que, desde el centro de salud, un hombre de 55 años y una mujer de 24, ambos con quemaduras, fueron trasladados en una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) al Hospital de la Marina Baixa, mientras que otro joven de 19 años fue evacuado en otra unidad de SVB al Hospital IMED por contusiones.

Rápida actuación del dispositivo de emergencias

El amplio dispositivo de seguridad previsto para uno de los acontecimientos más multitudinarios del verano alteano permitió una rápida respuesta tras producirse la explosión. La situación provocó una estampida entre el público, con personas heridas tanto por contusiones como por quemaduras, como ha informado el CICU.

Los afectados fueron atendidos de inmediato por el dispositivo de seguridad desplegado para el Castell de l’Olla y ocho ambulancias participaron en la evacuación de los heridos a distintos centros hospitalarios.

Ambulancias, personal sanitario, efectivos de seguridad y voluntarios actuaron de forma coordinada para atender a los heridos y organizar su evacuación sin que se registraran incidencias añadidas durante los traslados.

La Cofradía lamenta el incidente

La Cofradía ha expresado su preocupación por lo sucedido y ha trasladado su apoyo a las personas afectadas. También ha querido agradecer la actuación de los servicios de emergencia, sanitarios y de seguridad que participaron en la atención y evacuación.

La organización ha anunciado que facilitará nueva información cuando disponga de datos oficiales y suficientemente contrastados sobre el estado de los heridos y las consecuencias del incidente.

El incidente en redes

Diferentes usuarios han compartido imágenes donde diversos componentes del espectáculo pirotécnico cayeron en instancias cercanas al público que visualizaba el disparo nocturno a pie de playa.

En el vídeo subido a Instagram por el perfil, se puede observar como uno de los cohetes "pavo real", efecto tradicional en este avento, llega a la arena donde se ubicaba el público.

El usuario da una perspectiva todavía más impactante donde se puede observar el punto exacto donde estalló una de las carcasas en la zona acotada para la visualización.

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Las redes sociales se han inundado de diversos planos del accidente. Más perfiles han dejado su impresión en Instagram donde muestran el comienzo de la estampida y los primeros gritos de las personas que se ubicaban en el espacio afectado.