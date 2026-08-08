Incendio
Un incendio en un restaurante de Gran Vía provoca cortes de tráfico en el centro de Madrid
El fuego se originó en la cocina de un local del número 55 y se propagó por el conducto de ventilación, generando una gran cantidad de humo
EFE
Un incendio declarado en la cocina de un restaurante de Gran Vía, ubicado en el número 55, ha provocado este sábado cortes en la circulación durante la mañana en el centro de Madrid, según han trasladado desde Emergencias de Madrid.
Los Bomberos de Madrid ya han extinguido el fuego y están trabajado en la ventilación del edificio están trabajando en las labores de extinción y de momento no se han registrado heridos, según han publicado en la red social X, pero se ha trasladado de forma preventiva un dispositivo de Samur-Protección Civil.
El fuego se ha producido en la cocina del restaurante que ha subido por el tubo de ventilación provocando mucho humo, han trasladado a EFE desde Emergencia Madrid.
Los bomberos están comprobando el estado de los edificios colindantes.
Para facilitar las labores de extinción, Agentes de Movilidad del Ayuntamiento han mantenido cortada la Gran Vía desde Plaza España a San Bernardo en ambos sentidos.
Fuente: El Periódico de España
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