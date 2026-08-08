Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ImpuestosIncendio en la Mezquita'Viogen' con menores en riesgoAccidente mortal MontalbánComida asiáticaCórdoba CFTurismoFraude IVA bebidasTráfico de personasTráfico de personasCompraventa de viviendasDiarios policiales del MundialCreta
instagramlinkedin

Incendio

Un incendio en un restaurante de Gran Vía provoca cortes de tráfico en el centro de Madrid

El fuego se originó en la cocina de un local del número 55 y se propagó por el conducto de ventilación, generando una gran cantidad de humo

Así trabajan los bomberos en el restaurante de Gran Vía afectado por un incendio

Así trabajan los bomberos en el restaurante de Gran Vía afectado por un incendio / Emergencias Madrid

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

Un incendio declarado en la cocina de un restaurante de Gran Vía, ubicado en el número 55, ha provocado este sábado cortes en la circulación durante la mañana en el centro de Madrid, según han trasladado desde Emergencias de Madrid.

Los Bomberos de Madrid ya han extinguido el fuego y están trabajado en la ventilación del edificio están trabajando en las labores de extinción y de momento no se han registrado heridos, según han publicado en la red social X, pero se ha trasladado de forma preventiva un dispositivo de Samur-Protección Civil.

El fuego se ha producido en la cocina del restaurante que ha subido por el tubo de ventilación provocando mucho humo, han trasladado a EFE desde Emergencia Madrid.

Los bomberos están comprobando el estado de los edificios colindantes.

Noticias relacionadas

Para facilitar las labores de extinción, Agentes de Movilidad del Ayuntamiento han mantenido cortada la Gran Vía desde Plaza España a San Bernardo en ambos sentidos.

Fuente: El Periódico de España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El conductor del coche implicado en el accidente mortal de Montalbán, detenido tras dar positivo en alcohol y cocaína
  2. Muere un joven de La Rambla y otras dos personas resultan heridas en un accidente de tráfico en Montalbán de Córdoba
  3. «Esto es un calvario que no se lo deseo a nadie», la lucha de Carmen, cordobesa residente en Alcolea, por recuperar su casa «ocupada»
  4. Diane Fatou, usuaria de patinete en Córdoba: 'Nunca me han multado, pero una amiga tuvo que pagar 150 euros por no llevar matrícula
  5. La Junta de Andalucía destina 452.768 euros para contratar de forma indefinida a participantes del programa EPES en Córdoba
  6. Trece detenidos en Córdoba y otras tres provincias por defraudar 11,9 millones de euros en IVA de bebidas
  7. En directo | Así te hemos contado el partido entre el Córdoba CF y la UD Almería
  8. El Córdoba CF se desmorona en un extraño cierre de temporada ante un afilado Almería

Ategua agota las plazas para ver el eclipse solar del 12 de agosto entre restos de la época romana

Ategua agota las plazas para ver el eclipse solar del 12 de agosto entre restos de la época romana

Dos cordobeses competirán en la final del 65º Festival Internacional del Cante de las Minas de Murcia

Dos cordobeses competirán en la final del 65º Festival Internacional del Cante de las Minas de Murcia

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

El Córdoba CF y su dilema con Víctor Sánchez: oportunidad en Segunda o cesión puntera

El Córdoba CF y su dilema con Víctor Sánchez: oportunidad en Segunda o cesión puntera

El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas

El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU

Casi 500 guardias civiles reforzarán la seguridad en Córdoba durante el eclipse solar total del 12 de agosto

Casi 500 guardias civiles reforzarán la seguridad en Córdoba durante el eclipse solar total del 12 de agosto

El incendio que dejó 168 muertos en Hong Kong comenzó por una colilla, según la investigación

El incendio que dejó 168 muertos en Hong Kong comenzó por una colilla, según la investigación
Tracking Pixel Contents