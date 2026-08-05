Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impacto Adamuz BorrascasCalleja de las FloresSadecoPlan AsfaltoPlantas de marihuanaIncendio CampiñuelaParques infantilesAvispón orientalCórdoba CFCeutaBomberos CórdobaCasa de EspiritualidadGafas eclipse solarAtraco Palma del RíoCrisis migratoria en CeutaEclipse solar
instagramlinkedin

Violencia machista

¿Quién era el Guardia Civil destinado en Zamora que ha matado a su exmujer en el puesto de Llanes (Asturias)?

Llevaba más de 10 años trabajando en la unidad cinológica de la Comandancia de Zamora, y era "muy reservado"

El guardia civil que asesinó a su exmujer en Llanes (Asturias), en un acto en Zamora en 2024.

El guardia civil que asesinó a su exmujer en Llanes (Asturias), en un acto en Zamora en 2024. / Efe

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A. B. / P. T. / R. G.

"Muy reservado", así definen los compañeros zamoranos del guardia civil que este miércoles ha irrumpido en el puesto de la Benemérita en Llanes (Asturias) y ha matado a otra agente, que era su exmujer, además de disparar a varios compañeros que intentaron protegerla.

El agresor, que también ha fallecido tras un tiroteo con otros agentes de la Guardia Civil en el puesto de Llanes, llevaba diez años destinado en la Comandancia de Zamora.

El suceso ha causado gran consternación entre los guardias civiles de Llanes, donde trabajaba la víctima, que también era agente de la Benemérita, y estupefacción en la Comandancia de Zamora, donde trabajaba el agresor, de quien nadie imaginaba que pudiera "cometer un acto tan atroz", a pesar de que era alguien que "hablaba poco" con sus compañeros.

El agente, Dámaso F. S., llegó a la provincia castellana para trabajar después de haberse separado de su exesposa, con la que compartía tres hijos. En Zamora trabajaba en la unidad cinológica, donde adiestraba perros en la búsqueda de estupefacientes. En 2024 acompañó a Donald, un pastor alemán con el que trabajaba, a un acto en el que fue condecorado tras una vida de servicios con más de 1.000 intervenciones.

El guardia civil que asesinó a su exmujer en Llanes (Asturias), en un acto en Zamora en 2024.

El guardia civil que asesinó a su exmujer en Llanes (Asturias), en un acto en Zamora en 2024. / Efe

Ninguno de los dos agentes era natural de Zamora: él procedía de un pueblo de Galicia y no solía hablar de su vida durante sus años de matrimonio. La víctima, Laura C. V., tenía 50 años y era oriunda de Madrid, aunque llevaba muchos años residiendo en Llanes, donde era "muy conocida y querida".

Noticias relacionadas

Fuentes oficiales emiteron esta tarde un comunicado en el que aseguraron que la mujer estaba dentro del sistema de protección de víctimas de violencia de género (Viogen). El agresor contaba con una orden de alejamiento impuesta por un juez, razón por la cual estaba destinado en Zamora. Ambos tienen tres hijos en común.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: La Opinión de Zamora

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dónde ver el eclipse solar en Córdoba: los nueve puntos de observación con el horizonte más despejado
  2. El avispón oriental coloniza Córdoba con más de 200 avistamientos en las últimas dos semanas
  3. Rafael Becerra, el vecino de Posadas que recorrerá en burro 160 kilómetros del Camino de Santiago para salvar al asno andaluz
  4. Un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano (Córdoba) moviliza a medios aéreos y terrestres del Infoca: el fuego ya está estabilizado
  5. Hacienda relaciona al expresidente del Córdoba CF Jesús León con un macrofraude de 300 millones en hidrocarburos
  6. El Córdoba CF reactiva su hoja de ruta estival: un delantero, movimientos en la zaga y a por una oportunidad de mercado
  7. Dos detenidos por el violento atraco de 37 segundos a una gasolinera de Palma del Río (Córdoba)
  8. La Diputación de Córdoba abona más de 300.000 euros a Montalbán por albergar la planta provincial de tratamiento de basuras

Infantino ofrece la final del Mundial a Marruecos si le apoya para mantenerse en el cargo

Infantino ofrece la final del Mundial a Marruecos si le apoya para mantenerse en el cargo

La Junta suspende la recogida nocturna de aceituna en olivares superintensivos para evitar efectos negativos en las aves

La Junta suspende la recogida nocturna de aceituna en olivares superintensivos para evitar efectos negativos en las aves

Egemasa saca a licitación el contrato para el mantenimiento de los contenedores soterrados en Puente Genil

Egemasa saca a licitación el contrato para el mantenimiento de los contenedores soterrados en Puente Genil

El regreso del Salerm Puente Genil a la Segunda Federación ya es oficial

El regreso del Salerm Puente Genil a la Segunda Federación ya es oficial

El Infoca extingue en apenas dos horas un conato de incendio en la Campiñuela

El Infoca extingue en apenas dos horas un conato de incendio en la Campiñuela

¿Se puede comer saludable en un chiringuito? Los 17 platos que una nutricionista sí recomienda pedir

¿Se puede comer saludable en un chiringuito? Los 17 platos que una nutricionista sí recomienda pedir

Una serpiente invasora llega por accidente a Alemania y ya suma cientos de ejemplares: los científicos temen que siga expandiéndose

Una serpiente invasora llega por accidente a Alemania y ya suma cientos de ejemplares: los científicos temen que siga expandiéndose

Córdoba se suma a una iniciativa nacional para analizar el estado de sus árboles

Córdoba se suma a una iniciativa nacional para analizar el estado de sus árboles
Tracking Pixel Contents