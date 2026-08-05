Violencia machista
Asesina a su mujer en su taller de zapatería de un centro comercial de Murcia y logra huir
El hombre, al que busca la Policía, tenía en vigor una orden que le prohibía comunicarse con la víctima, que fue hallada con el cuello cortado
Ana Lucas / Gonzalo Cano
Un individuo de 38 años de edad ha matado a su mujer y dejado el cadáver en el interior del taller de zapatería en la que él trabajaba, ubicada en el interior de un centro comercial de Murcia, en concreto en el Carrefour Infante, confirman fuentes policiales. El hombre, el zapatero, habría logrado escapar y se le está buscando.
El escenario, un establecimiento, ubicado prácticamente enfrente de las cajas, entre una administración de lotería y una tienda de telefonía, en el cual se arregla calzado y se copian llaves. Minutos antes de las cinco y media de la tarde, saltaba la alarma: un vigilante de seguridad fue requerido por un trabajador, que le dijo que había recibido un mensaje del sospechoso en que le ponía que no se acercase al negocio, porque había matado a su mujer y estaba el cuerpo ahí. Al abrir el comercio, efectivamente, este empleado descubría el cadáver.
Un corte en el cuello
Según las mismas fuentes, la víctima presentaba una herida en el cuello. Habría muerto, según la primera inspección ocular, degollada. Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Nacional, así como sanitarios en una ambulancia, que solo pudieron confirmar el deceso. Se alertó a los profesionales de la Brigada de Policía Científica, al Grupo de Homicidios, al forense y a la autoridad judicial de guardia, para proceder al levantamiento del cadáver. La Policía acordonó la zona mientras los profesionales trabajaban para recabar vestigios en el interior del taller zapatero.
El sospechoso del asesinato estaría plenamente identificado: sería Juan Bautista, la pareja de la víctima, un varón que tenía en vigor una orden de prohibición de comunicación con la víctima, con la que tenía una hija de 5 años. La orden en cuestión entró en vigor en abril de este año y finalizaba en agosto de 2027. La orden le impedía comunicarse con la mujer por cualquier medio.
De baja por depresión
Clientes de centro comercial se alarmaron ante la presencia policial y se preguntaban qué había pasado. "Ha matado a su mujer, ha cerrado la puerta y se ha ido", contó a La Opinión un lotero de la zona, que añadió que "al llegar el compañero de trabajo, se encontró el pastel".
"Era muy buena persona", aseguran, sobre el presunto homicida, trabajadores del centro comercial que lo conocían. Uno de ellos explicó a este periódico que Juan Bautista había estado tiempo de baja "por depresión", pero que decidió coger el alta "para estar ocupado".
Pide ayuda
El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010.
Las víctimas de maltrato sordas, con discapacidad auditiva, ciegas o sordociegas pueden llamar al 016 con 900 116 016, SVisual, ALBA, Telesor, ATENPRO y la app PorMí. Todos los recursos contra la violencia de género.
Fuente: La Opinión de Murcia
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