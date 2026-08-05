En Llanes
Un guardia civil mata a su exmujer en un cuartel de Asturias y muere tras un tiroteo con compañeros en su huida
Un teniente ha resultado herido grave por los disparos y hay otro agente más herido
El agresor que irrumpió en el cuartel resultó herido de extrema gravedad y acabó falleciendo después
P. T. / R. D.
Un agente de la Guardia Civil ha matado esta mañana en torno la una y media del mediodía a otra agente destinada en Llanes (Asturias) de la que se había divorciado hace tiempo. En el suceso resultó además herido grave otro funcionario de la Benemérita, un teniente de Ribadesella que trató de proteger a la víctima acudiendo en su auxilio en cuanto se percató de lo sucedido. El suceso provocó una gran alarma.
En su huida, el agresor, que está destinado en la Comandancia de Zamora, abrió también fuego contra otros efectivos que se encontraban en las dependencias policiales, repeliendo estos dicha agresión. Fruto del intercambio, el autor de la agresión resultó herido muy grave, falleciendo después al no poder salvarle la vida los sanitarios.
Fuentes oficiales emiteron esta tarde un comunicado en el que aseguraron que la mujer estaba dentro del sistema de protección de víctimas de violencia de género (Viogen). El agresor contaba con una orden de alejamiento impuesta por un juez, razón por la cual estaba destinado en Zamora, lejos de Llanes. Ambos tienen tres hijos en común.
Hacia el lugar se movilizaron agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Gijón para esclarecer lo ocurrido, así como servicios sanitarios para atender a los heridos. Además del teniente de Ribadesella, hay otro agente herido.
Los agentes serán ahora los encargados de investigar lo sucedido y de las posibles consecuencias judiciales que tenga la muerte de la agente. Se espera recibir en las próximas horas la autorización del juez de guardia que se haga cargo del caso para proceder al levantamiento de los cadáveres.
El tiroteo en la Comandancia ha supuesto un duro mazazo para los agentes de la Benemérita de toda Asturias.
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Fuente: La Nueva España
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