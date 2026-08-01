Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aire en CórdobaPrecio gasolinaPeluquerías en CórdobaIncendio Cerro MurianoCanteranos CCFSenderista ErmitasCrisis en CeutaPuente nuevo AlcoleaPP de Baena
instagramlinkedin

Investigación

La familia acusada de linchar y matar a puñaladas a un hombre en Murcia alega defensa propia: "Él llevaba un palo y atacó primero"

Uno de los implicados admite ante la Policía ser el principal autor del crimen, pero asegura que la víctima, 'El Alemán', les pegó y era quien portaba las armas

Vecinos de la zona de Barriomar hablan de lo sucedido, horas después del levantamiento del cadáver.

Vecinos de la zona de Barriomar hablan de lo sucedido, horas después del levantamiento del cadáver. / Juan Carlos Caval

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ana Lucas

La familia detenida por linchar y matar a puñaladas y golpes a un hombre en Barriomar, en Murcia, el pasado miércoles subraya que la pelea la empezó la víctima, un varón que presuntamente se dedicaba al cobro de deudas y al que apodaban ‘El Alemán’.

Así lo declararon ante los investigadores de la Policía Nacional, Cuerpo encargado de las pesquisas, varios los sospechosos, seis de los cuales fueron capturados momentos después del hallazgo del cadáver bajo el puente de la autovía (a los dos restantes se les arrestó a la mañana siguiente).

Sangre aún fresca sobre el asfalto, horas después del levantamiento del cadáver en Barriomar.

Sangre aún fresca sobre el asfalto, horas después del levantamiento del cadáver en Barriomar. / Juan Carlos Caval

El ataque inicial (y el posterior linchamiento en familia que acabó en muerte) se produjo a unos metros del puente de la autovía, donde finalmente se desplomó la víctima, en un charco de sangre. Las manifestaciones en dependencias policiales, con asistencia letrada, eran importantes para los profesionales del Grupo de Homicidios de la Policía, especialmente a la hora de concretar qué rol desempeñó cada uno de los ocho sospechosos de participar en el homicidio. La prioridad era saber quién empuñó el cuchillo, quién cooperó y quién encubrió.

Aunque habitualmente en estos casos los sospechosos no abren la boca en sede policial, algunos de ellos, en esta ocasión, sí lo hicieron. Y coincidieron en una cosa, informan fuentes cercanas al caso: fue ‘El Alemán’ quien atacó primero y ellos se defendieron. En concreto, detallan las mismas fuentes, aseguraron que este hombre fue «a por ellos» armado con «un palo de hierro negro y un objeto punzante».

Puntos de sutura en la cabeza y en las cejas

Para corroborar sus versión, esos acusados aluden a las heridas que ellos mismos presentan: tuvieron que darles puntos de sutura en las cejas y en la cabeza. Los familiares coinciden en que ‘El Alemán’ «estaba sonado» y en que, esa noche en cuestión, parecía hallarse bajo los efectos de algún tipo de sustancia.

Destacaron que este hombre era un experto en artes marciales, disciplina en la que incluso llegó a competir, pero que en ese momento, lo había «perdido todo» y se hallaba «en la calle», lo cual había minado su salud mental.

Lo que pasó, siempre según la versión de los sospechosos (tres mujeres y cinco hombres, todos parientes, con edades comprendidas entre los 30 y los 60 años) es que ‘El Alemán’ habría golpeado a uno de los miembros de la familia, Pedro, con tanta fuerza que el agredido tuvo que recibir posteriormente puntos en la testa.

"Se le cayeron las armas de las manos"

A continuación, habría atacado a su progenitor. Fue entonces cuando los parientes de Pedro salieron en su defensa y, según ellos, rodearon al atacante. En un momento dado de la riña multitudinaria (de ‘El Alemán’ con la familia), al hombre, siempre según la declaración de los sospechosos, se le cayeron de las manos las armas que portaba, momento que habría aprovechado uno de los parientes para hacerse con ellas.

Este pariente sería un hermano de Pedro, llamado Jesús, el cual dijo ser el principal autor material del crimen, apostillan las mismas fuentes. Previsiblemente, este sábado repetirá su relato en el Juzgado de Guardia, donde será trasladado, junto a sus familiares, desde dependencias policiales. Cuatro de los arrestados, entre ellos Jesús, cuentan con los servicios del letrado Francisco José Mauri, de Gefiser Abogados, que les asistirá este primer día de agosto ante la autoridad judicial.

Noticias relacionadas

Fran Mauri, abogado.

Fran Mauri, abogado. / La Opinión

Por otro lado, los sospechosos afirman que, horas después del crimen, y ya con ellos en Comisaría, se produjo un incendio en la vivienda de una familiar, incendio que sofocaron por sus propios medios y que achacan a «una represalia» por lo sucedido.

Fuente: La Opinión de Murcia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un camión vuelve a arder en la N-432 entre Córdoba y Cerro Muriano y provoca un incendio de pasto
  2. Un adolescente cordobés lleva casi tres meses ingresado por un trastorno neurológico que cambió su vida: 'Queremos que vuelva a ser feliz
  3. Elche CF-Córdoba CF, en directo | El conjunto ilicitano empata el encuentro
  4. Medios terrestres y aéreos del Infoca en Córdoba luchan contra el fuego en un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano
  5. Álvaro Larrosa, joyero y diseñador del logo: 'Con la IGP tendremos más prestigio y podremos mostrar una tradición real de Córdoba
  6. Los bomberos de Córdoba rescatan a un senderista deshidratado en plena ola de calor en el mirador de Las Ermitas
  7. Córdoba cuenta ya con nuevos delegados territoriales de la Junta de Andalucía: estos son los nombramientos
  8. Muere un hombre mientras se bañaba en la piscina municipal de la localidad cordobesa de La Rambla

Vandalizan la escultura de Maimónides en la Judería de Córdoba con la pintada de una cruz nazi

Vandalizan la escultura de Maimónides en la Judería de Córdoba con la pintada de una cruz nazi

Detenido en Fuente Palmera por robar máquinas de tabaco y de bolas en establecimientos de Córdoba y Sevilla

Detenido en Fuente Palmera por robar máquinas de tabaco y de bolas en establecimientos de Córdoba y Sevilla

La Junta invierte más de 167.000 euros para reparar las cubiertas del IES Averroes de Córdoba y el colegio Francisco García Amo de Nueva Carteya

La Junta invierte más de 167.000 euros para reparar las cubiertas del IES Averroes de Córdoba y el colegio Francisco García Amo de Nueva Carteya

El fuego deja su huella en Cerro Muriano: así es el paisaje que encuentran este fin de semana en las zonas de los incendios vecinos y senderistas

El fuego deja su huella en Cerro Muriano: así es el paisaje que encuentran este fin de semana en las zonas de los incendios vecinos y senderistas

DIRECTO | Rueda de prensa de Marlaska desde la delegación del Gobierno en Ceuta

DIRECTO | Rueda de prensa de Marlaska desde la delegación del Gobierno en Ceuta

Vídeo: las imágenes muestran la herida del fuego en Cerro Muriano tras los últimos incendios forestales

Medina Azahara busca un servicio integral de climatización y mantenimiento para su museo

Medina Azahara busca un servicio integral de climatización y mantenimiento para su museo

El restaurante de Córdoba donde comer como en un chiringuito en la playa: "Es un lugar que te hace desconectar por completo"

El restaurante de Córdoba donde comer como en un chiringuito en la playa: "Es un lugar que te hace desconectar por completo"
Tracking Pixel Contents