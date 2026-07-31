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Hallado por un vecino

Encuentran un cadáver en un contenedor de una urbanización de Lloret de Mar (Girona)

La policía ha confirmado que se trata de una muerte violenta

Un vehículo de los Mossos.

Un vehículo de los Mossos. / EP

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Eva Batlle

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un hombre cuyo cadáver ha sido hallado en un contenedor de basura de la urbanización Lloret Blau, en Lloret de Mar (Girona). El cuerpo fue encontrado desmembrado, dividido en varias partes.

La policía recibió el aviso cuando faltaban cinco minutos para las cinco de la tarde. El cadáver se encontraba en el interior de un contenedor situado en la confluencia de la avenida Rafael Alberti con la calle Urà y la calle del Pas.

Tras el hallazgo, varias patrullas policiales se desplazaron hasta la zona. La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial de Girona se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte.

La policía ha confirmado que se trata de una muerte violenta. Por el momento, no han trascendido más detalles del caso y la investigación continúa abierta. Hasta el lugar también se ha desplazado la comitiva judicial para proceder al levantamiento del cadáver. La calle permanece cortada mientras los investigadores trabajan en la zona, que ha sido acordonada alrededor de los contenedores.

Según un testigo, fue al ver parte de una extremidad sobresaliendo entre los residuos cuando dio la voz de alarma y avisó a las autoridades.

Cuarto crimen

Este es el cuarto homicidio registrado en la provincia de Girona desde principios de año. El último ocurrió en Figueres, donde una mujer fue presuntamente asesinada por su expareja el pasado 19 de mayo.

La víctima, Kimberli, murió apuñalada en la plaza Josep Tarradellas de Figueres pocas horas después de que el presunto autor hubiera quedado en libertad provisional. El hombre fue detenido en el mismo lugar de los hechos por los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Figueres.

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La familia de la víctima ejerce la acusación particular y reclama que se investigue qué falló durante los tres días previos al crimen. El detenido tenía una orden de alejamiento en vigor respecto a la víctima, que ya había incumplido con anterioridad.

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Fuente: Diari de Girona

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