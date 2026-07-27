Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Humo en CórdobaObras y tráficoMovilidad en veranoMurales SubbéticaCaballerizasVuelta a España CórdobaStage Córdoba CFFiestas agostoCuponazo PozoblancoErmita Cerro MurianoGuardia Civil CórdobaAlfonso CabelloEl tiempoMilitar CabraIncendios MadridCarlos Marín
instagramlinkedin

Movilidad

Un incendio en el metro de Barcelona obliga a evacuar estaciones de la línea 1 y deja a 120 atendidos por Emergencias

La circulación no funciona entre Universitat y La Sagrera tras el desalojo de Glòries y el cierre de la estación de Clot

Un incendio en la catenaria del metro de Barcelona obliga a cerrar el Clot y desalojar Glòries

Un incendio en la catenaria del metro de Barcelona obliga a cerrar el Clot y desalojar Glòries

foto y vídeo: Zowy Voeten

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Judit Bertran

Barcelona

Un incendio en el recubrimiento de la catenaria de la L1 del metro de Barcelona entre Clot y Glòries ha afectado a la circulación de esta línea y de la L2 este lunes por la tarde. Poco antes de las 18 h ya se ha empezado a detectar humo en el interior de los túneles que ha obligado a parar a los trenes que estaban circulando por la zona afectada.

Por ello, se ha desalojado la estación de Glòries y se ha cerrado la del Clot, donde ambas líneas confluyen y los trenes han dejado de parar. Además, también ha quedado afectada la frecuencia de paso y la L1 no funciona entre las estaciones de Universitat y la Sagrera, el tramo más céntrico del recorrido. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha habilitado un servicio alternativo por carretera.

Según ha confirmado el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), un total de 120 personas han sido afectadas por inhalación de humo y de las 59 personas valoradas, 58 de ellas presentan afectaciones leves y una en estado menos grave. Tres de ellas han sido trasladadas al Hospital del Mar mientras que otras seis se han dirigido al CUAP Sant Martí.

Ninguno de los atendidos, ahora bien, presenta síntomas de gravedad y sólo algunas han recibido atención con mascarillas de oxígeno por inhalación de humo. Otras han podido volver a casa. Por su lado, Protecció Civil ha activado la alerta Ferrocat y el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 102 llamadas de ciudadanos alertando del incendio.

Un incendio en el recubrimiento de la catenaria de la L1 del metro de Barcelona entre Clot y Glòries ha afectado a la circulación de esta línea y de la L2 este lunes por la tarde. Poco antes de las 18 h ya se ha empezado a detectar humo en el interior de los túneles que ha obligado a parar a los trenes que estaban circulando por la zona afectada.

Por ello, se ha desalojado la estación de Glòries y se ha cerrado la del Clot, donde ambas líneas confluyen y los trenes han dejado de parar. Además, también ha quedado afectada la frecuencia de paso y la L1 no funciona entre las estaciones de Universitat y la Sagrera, el tramo más céntrico del recorrido. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha habilitado un servicio alternativo por carretera.

Según ha confirmado el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), un total de 120 personas han sido afectadas por inhalación de humo y de las 59 personas valoradas, 58 de ellas presentan afectaciones leves y una en estado menos grave. Tres de ellas han sido trasladadas al Hospital del Mar mientras que otras seis se han dirigido al CUAP Sant Martí.

Noticias relacionadas

Ninguno de los atendidos, ahora bien, presenta síntomas de gravedad y sólo algunas han recibido atención con mascarillas de oxígeno por inhalación de humo. Otras han podido volver a casa. Por su lado, Protecció Civil ha activado la alerta Ferrocat y el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 102 llamadas de ciudadanos alertando del incendio.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ermita de Los Pinares queda intacta tras ser rodeada por las llamas del incendio de Cerro Muriano en Córdoba: «Parece milagroso»
  2. El incendio de Cerro Muriano, entre los seis mayores de Córdoba en una década: el precedente de 2007 arrasó 4.100 hectáreas
  3. Córdoba, un escenario de película
  4. La ermita de Los Pinares deja una herida abierta tras el incendio de Cerro Muriano (Córdoba): «Aquí ha ardido un cementerio»
  5. Día de los abuelos: El legado de una generación de cordobeses
  6. El mercadillo de El Arenal anuncia un cambio a partir de este domingo: esta es la nueva ubicación y calendario
  7. El Infoca da por controlado el incendio de Cerro Muriano en Córdoba mientras continúan las tareas de refresco en la zona
  8. La Junta de Andalucía cambia las contraseñas de Séneca tras detectar un posible 'hackeo' a datos de profesores y alumnos

Los fallecidos en Córdoba el lunes 27 de julio

Los fallecidos en Córdoba el lunes 27 de julio

Fernán Núñez celebra su octavo Festival de Teatro con entrada gratuita del 30 de julio al 1 de agosto

Fernán Núñez celebra su octavo Festival de Teatro con entrada gratuita del 30 de julio al 1 de agosto

El Córdoba CF ya trabaja en Oliva para afinar su puesto a punto en la concentración de pretemporada

El Córdoba CF ya trabaja en Oliva para afinar su puesto a punto en la concentración de pretemporada

El Museo Julio Romero de Torres de Córdoba participa en la exposición 'Y sonó la música' de la Fundación Unicaja en Málaga

El Museo Julio Romero de Torres de Córdoba participa en la exposición 'Y sonó la música' de la Fundación Unicaja en Málaga

Rubén Bueno, biólogo: “Los mosquitos no eligen a las personas por la sangre, sino por los compuestos químicos que desprenden”

Rubén Bueno, biólogo: “Los mosquitos no eligen a las personas por la sangre, sino por los compuestos químicos que desprenden”

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Córdoba entra en aviso naranja y mira a un fin de semana con máximas de 44 grados... y mínimas de 25

Córdoba entra en aviso naranja y mira a un fin de semana con máximas de 44 grados... y mínimas de 25

Las comunidades del PP piden aplazar el CPFF de financiación autonómica hasta septiembre por "falta de información"

Las comunidades del PP piden aplazar el CPFF de financiación autonómica hasta septiembre por "falta de información"
Tracking Pixel Contents