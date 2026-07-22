Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestalLey antitabacoDiputación InvierteRestauración Mezquita-CatedralUrbanismo Santa MarinaMaltrato animalOposiciones bomberosIbai Sanz Córdoba CFBodegas RoblesAdolfo MolinaEder García Córdoba CF
instagramlinkedin

En el municipio de La Canonja

Detenido un hombre de 44 años en Tarragona por apuñalar a su pareja

La víctima se encuentra hospitalizada en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Un vehículo de los Mossos

Un vehículo de los Mossos / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Tarragona

Los Mossos d’Esquadra han detenido este miércoles en La Canonja (Tarragona) a un hombre de 44 años acusado de apuñalar a su pareja, que se encuentra hospitalizada en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según ha informado a EFE la policía catalana.

El suceso ha tenido lugar en torno de las diez de la mañana en el interior de la vivienda de la pareja, situada en la calle Escultor Martorell de este municipio tarraconense.

Según los Mossos d’Esquadra, el hombre, acusado de un delito de homicidio doloso en grado de tentativa, ha apuñalado a su mujer y le ha causado heridas de “extrema gravedad”.

Los vigilantes municipales han sido los primeros en acudir al domicilio y han retenido al agresor hasta que ha llegado la Policía autonómica.

Noticias relacionadas

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a la mujer y la ha traslado al hospital, donde permanece en la UCI, aunque, en principio, no se teme por su vida.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manuel Pimentel Siles, exministro de José María Aznar, sobre los cines de verano de Córdoba: 'Son realmente únicos y una reliquia del pasado
  2. Urbanismo aprueba la demolición de los solares de Hornillo y Costanillas para construir un equipamiento deportivo y un aparcamiento en Santa Marina
  3. Toro Albalá firma una página para la historia del vino español: Don PX Ginés Liébana 1943 alcanza los 100 puntos en la Guía Peñín 2027
  4. La tarjeta se impone en los bares de Córdoba hasta para pagar un café: «No podemos luchar contra esto»
  5. Los viajeros del AVE en Córdoba tendrán un nuevo sistema de embarque tras un año récord de casi 6 millones de usuarios
  6. El hotel de Málaga a pie de playa que conquista a las familias de Córdoba: tiene su propio parque acuático con ocho piscinas y ‘day pass’
  7. El mercadillo de la Costa del Sol que conquista a los cordobeses: compras baratas y playa a dos horas de Córdoba
  8. Córdoba estrena aeródromo para la lucha contra incendios con una pista de 1.200 metros

Asesinan al periodista Francisco Alejandro en el sur de México

Asesinan al periodista Francisco Alejandro en el sur de México

La Junta impulsa las escuelas de verano en Córdoba con una inversión de cerca de 300.000 euros

La Junta impulsa las escuelas de verano en Córdoba con una inversión de cerca de 300.000 euros

Israel intensifica de nuevo sus ataques en Gaza pese a la tregua: 12 muertos en un día y 60 en una semana

Israel intensifica de nuevo sus ataques en Gaza pese a la tregua: 12 muertos en un día y 60 en una semana

El Córdoba CF 2026-27 se presenta ante su afición con el Sevilla como rival

El Córdoba CF 2026-27 se presenta ante su afición con el Sevilla como rival

La patronal cordobesa estalla contra la nueva ley antitabaco: "Es un atentado contra la hostelería"

La patronal cordobesa estalla contra la nueva ley antitabaco: "Es un atentado contra la hostelería"

Los estancos de Córdoba rechazan la futura Ley Antitabaco, aunque no temen una gran caída de ventas: "Es poner puertas al campo"

Los estancos de Córdoba rechazan la futura Ley Antitabaco, aunque no temen una gran caída de ventas: "Es poner puertas al campo"

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 22 de julio

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 22 de julio

Detenido un hombre de 44 años en Tarragona por apuñalar a su pareja

Detenido un hombre de 44 años en Tarragona por apuñalar a su pareja
Tracking Pixel Contents