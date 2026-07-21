En Almoradí
Investigan como presunta violencia de género la muerte de una mujer en Alicante
El supuesto autor, de 61 años, y expareja de la fallecida ha sido detenido por la Guardia Civil
D. Pamies / P. Cerrada / Loreto Mármol
Un hombre de 61 años ha sido detenido este martes por la Guardia Civil por matar presuntamente a su mujer de 56 años en Almoradí (Alicante). El arrestado tiene antecedentes de denuncias por violencia de género, según ha podido confirmar Información de fuentes cercanas a la investigación. El aviso a los servicios de emergencia se recibió con una descripción por una muerte accidental por lo que los investigadores siguen recabando datos.
Por su parte, la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha publicado en X que investiga el asesinato por presunta violencia de género en Alicante, sin concretar más datos.
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha informado de que el detenido estaba en el sistema Viogén por una denuncia y arrestado en 2008, pero en 2009 se desactivó por falta de medidas judiciales. No consta que desde ese año volviera al sistema de violencia de género.
El hombre detenido es de El Mudamiento, una pequeña pedanía de Orihuela.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Información
- La segunda estrella de la selección española ilumina Las Tendillas en Córdoba
- La alegría tras el triunfo de España en el Mundial recorre toda la provincia de Córdoba
- Así vive la provincia de Córdoba la final del Mundial: pantallas en las plazas y miles de aficionados
- Córdoba estrena aeródromo para la lucha contra incendios con una pista de 1.200 metros
- Del barrio joven al barrio maduro: el Zoco encara una nueva etapa demográfica y comercial
- El cinturón de piscinas para huir del calor de Córdoba: refugios asequibles y menos masificados a menos de media hora de la ciudad
- El mercadillo de la Costa del Sol que conquista a los cordobeses: compras baratas y playa a dos horas de Córdoba
- Detenido tras amenazar con una escopeta de plomillos a un repartidor y atrincherarse en una vivienda de Cañero