Crimen
La Guardia Civil investiga un presunto asesinato de una mujer de 86 años en Jaén
La principal hipótesis apunta a un robo tras hallarse indicios de que la vivienda fue forzada, aunque la investigación sigue abierta
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Europa Press
La Guardia Civil investiga el presunto asesinato de una mujer de 86 años en el municipio jiennense de Alcaudete, hallada fallecida en su domicilio en la madrugada de este sábado 18.
Según han confirmado fuentes de la Benemérita a Europa Press, efectivos del Cuerpo se encuentran trabajando en el lugar de los hechos y la investigación continúa abierta.
De este modo, Subdelegación del Gobierno en Jaén ha confirmado la "muerte violenta" de esta mujer, descartando muerte por violencia de género y, en principio, la hipótesis que cobra más fuerza dentro de la investigación, que ésta abierta, es la del robo, puesto que "al parecer hay signos de que la vivienda haya sido forzada".
- Miles de personas reviven los grandes éxitos del reggaetón clásico en Córdoba
- Dos detenidos en Córdoba por robar en una vivienda del Campo de la Verdad mientras sus inquilinos dormían
- Córdoba Live se despide con una gran noche de electrónica y éxitos de los 90
- Pantallas gigantes, bares llenos y Las Tendillas valladas: dónde y cómo vivir la final del Mundial en Córdoba
- Paula de Prado (34 años), agricultora en Baena: 'Dejé la hostelería en Madrid para gestionar yo sola una finca de olivos en Córdoba
- Expectativas ante el futuro aparcamiento Puerta de Córdoba: 'El problema viene de largo, esperemos al menos que lo hagan y que no sea caro
- 18 de julio: La muerte del periodismo en Córdoba
- Dos ex jugadores del Córdoba CF encuentran nuevo destino: Dani Requena se va cedido al Levante y Álex Sala apunta al Mallorca