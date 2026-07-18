Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Despedidas de solteroAriel MontenegroMundial en CórdobaGolpe militarAparcamientos CórdobaCapilla mudéjarProtesta autoescuelasTrofeo Puertas de CórdobaRiesgo incendiosPolicía LocalOla de calorCórdoba Live
instagramlinkedin

Tentativa de homicidio

Un preso de permiso apuñala a su hermano en Valencia y se atrinchera con varias armas blancas hasta que llega la Guardia Civil

La situación revestía una alta peligrosidad por los antecedentes del detenido y la extrema violencia de los mismos

Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. / Perales Iborra

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Teresa Domínguez

Lucía Camporro

València

La Guardia Civil detuvo el pasado 29 de junio al autor de un homicidio en grado de tentativa tras atrincherarse en una vivienda de Monserrat (Valencia) con diversas armas blancas. La actuación tuvo su origen tras recibir un aviso la Central Operativa de Servicios de los familiares de la víctima. Se informó de que un hombre que había apuñalado de gravedad a su hermano se había atrincherado en la vivienda en la que ambos vivían armado con varias armas blancas.

Además, la situación revestía una alta peligrosidad por los antecedentes del detenido y la extrema violencia de los mismos. detención. De hecho, el agresor es un preso de 50 años que se encontraba de permiso. La madrugada del pasado 29 de junio los hermanos discutieron por un asunto económico, y en ese momento el agresor le clavó dos veces el cuchillo a la víctima -de 71 años-, una en el costado y la otra en un brazo.

Temiendo por su vida porque la agresión no cesaba, el herido huyó de la casa y fue a pedir ayuda médica al centro de salud del municipio. Fue entonces cuando la Guardia Civil recibe la llamada alertando de lo sucedido y diversas patrullas acuden al lugar, junto a Policía Local de Monserrat. Se personaron y realizaron un cerco de la vivienda con el fin de proceder a la detención del autor. El presunto agresor, en lugar de abrir y entregarse, cerró ventanas y puertas y amenazó de muerte a los agentes.

Noticias relacionadas

El dispositivo se alargó varias horas y, tras la necesidad de hacer uso de las medidas de compulsión mínimas necesarias y arrebatarle el arma, se consiguió reducir al autor y proceder a su a quien se le atribuye un delito homicidio en grado de tentativa. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de Alberic con la colaboración de la Policía Local de Monserrat. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet.

Fuente: Levante - EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba despide a Fernando Jiménez Hernández-Pinzón, el poeta y psicólogo que sanó con la palabra
  2. Dos detenidos en Córdoba por robar en una vivienda del Campo de la Verdad mientras sus inquilinos dormían
  3. Córdoba amplía su oferta formativa para trabajar en la BLET: ya hay 164 cursos con casi 2.500 plazas
  4. Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
  5. El Estado busca minerales estratégicos en Córdoba y reserva a su favor dos antiguas zonas mineras de Fuente Obejuna y Villanueva del Duque
  6. Miles de personas reviven los grandes éxitos del reggaetón clásico en Córdoba
  7. Córdoba se prepara para la final del Mundial: todos los cortes de tráfico, calles afectadas y horarios
  8. El precio de refrescarse en Córdoba: las piscinas comunitarias elevan su coste más de un 7%

Las víctimas del accidente de Adamuz denuncian “desamparo y parálisis” seis meses después de la tragedia

Las víctimas del accidente de Adamuz denuncian “desamparo y parálisis” seis meses después de la tragedia

Izan Almazán no culmina la remontada y deja sin españoles las semifinales de Pozoblanco

Izan Almazán no culmina la remontada y deja sin españoles las semifinales de Pozoblanco

Ingresa en prisión tras el atraco a un estanco en Baena

Ingresa en prisión tras el atraco a un estanco en Baena

Un café en las alturas: Josep Borrell

Un café en las alturas: Josep Borrell

El extremo Paco Andrés vuelve a casa para reforzar al Cajasol Ángel Ximénez

El extremo Paco Andrés vuelve a casa para reforzar al Cajasol Ángel Ximénez

EEUU e Irán regresan a la vía militar con la amenaza de una guerra a gran escala

EEUU e Irán regresan a la vía militar con la amenaza de una guerra a gran escala

Feijóo anuncia hoy a los 50 candidatos a las alcaldías de provincia, entre ellos Gema Igual

Feijóo anuncia hoy a los 50 candidatos a las alcaldías de provincia, entre ellos Gema Igual

Córdoba se adentra en un nuevo episodio de calor con 40 grados de máxima y la provincia en aviso naranja

Córdoba se adentra en un nuevo episodio de calor con 40 grados de máxima y la provincia en aviso naranja
Tracking Pixel Contents