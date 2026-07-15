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Investigación

Agresión homófoba en Murcia: se lía a puñetazos y patadas contra su víctima mientras cinco testigos miran sin hacer nada

El afectado, a quien el atacante también robó el dinero que llevaba encima, sufrió lesiones en el rostro y recibió asistencia en un centro sanitario

Las cámaras de seguridad que había por la zona ayudaron a los responsables de Prevención de Seguridad Ciudadana del Cuerpo.

Las cámaras de seguridad que había por la zona ayudaron a los responsables de Prevención de Seguridad Ciudadana del Cuerpo. / Guardia Civil

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Ana Lucas

Un sujeto, cuya identidad y edad no ha sido facilitada, ha sido detenido por ser el presunto autor de una agresión homófoba en Águilas, tras liarse a puñetazos y patadas contra su víctima, mientras cinco testigos miraban sin hacer nada. El perjudicado, a quien el atacante también robó el dinero que llevaba encima, sufrió lesiones en el rostro y recibió asistencia en un centro sanitario, informa la Guardia Civil en una nota de prensa.

La Benemérita bautizó como operación ‘Poizon’ esta investigación, en la cual las cámaras de seguridad que había por la zona ayudaron a los responsables de Prevención de Seguridad Ciudadana del Cuerpo, dado que captaron la agresión, que se produjo por la noche, hace unas semanas, en el casco urbano del municipio costero.

Aconteció cuando "la víctima regresaba a su domicilio, al cruzarse y mantener conversación con un grupo de jóvenes, uno de estos reaccionó de forma muy agresiva y se dirigió a este gritándole, hasta en cuatro ocasiones, con insultos homófobos mientras le propinaba empujones, puñetazos y patadas", concreta el Instituto Armado.

"Por estos hechos, la víctima resultó herida con lesiones leves en su rostro. El presunto agresor, en un momento dado, sin que se percatara, le arrebató el efectivo que portaba, todo ello ante la mirada de otras cinco personas, que no intervinieron en ningún momento", prosigue el comunicado.

La agresión fue por sorpresa, destacan los investigadores: el individuo "presuntamente, insultó y agredió a la víctima durante varios metros de la vía pública", mientras el afectado se defendió "como pudo" hasta que pudo huir con dirección a su casa. "En este camino se encontró con un amigo que le acompañó hasta un centro de salud de la localidad costera, donde recibió asistencia sanitaria", recalca el Cuerpo.

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El perjudicado denunció y fue cuando "efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil abrieron la correspondiente investigación para verificar y esclarecer los hechos". "Fruto de las pesquisas practicadas, se obtuvieron resultados positivos poco después, que condujeron a la identificación del presunto autor de los hechos investigados, que ha sido localizado y detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, todo ello vinculado a un delito de odio".

Agresión homófoba en Águilas: se lía a puñetazos y patadas contra su víctima mientras cinco testigos miran sin hacer nada.

Agresión homófoba en Águilas: se lía a puñetazos y patadas contra su víctima mientras cinco testigos miran sin hacer nada. / Guardia Civil

Fuente: La Opinión de Murcia

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