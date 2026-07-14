Sucesos
Detenido en Villanueva de Córdoba con hachís, cocaína y una navaja durante un control de la Guardia Civil
El hombre fue interceptado en las inmediaciones de la estación de autobuses de la localidad con la droga y el arma blanca oculta
La Guardia Civil ha detenido en Villanueva de Córdoba a un vecino de la localidad como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras ser sorprendida con hachís, pasta base de cocaína y un arma blanca durante un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana.
Los hechos ocurrieron el pasado 25 de junio en las inmediaciones de la estación de autobuses, donde agentes del puesto de la Guardia Civil desarrollaban un servicio enmarcado en el Plan para la Prevención del Consumo de Drogas en Zonas de Ocio.
Según ha informado el instituto armado, los agentes observaron a una persona que, al percatarse de la presencia policial, cambió bruscamente de dirección y aceleró el paso, mostrando una actitud que despertó las sospechas de los efectivos. Tras proceder a su identificación y comprobar su creciente nerviosismo, los guardias civiles realizaron un registro superficial de sus pertenencias.
Durante la inspección localizaron ocultas entre sus prendas cuatro bellotas de hachís, con un peso total de 41,5 gramos, además de dos dosis de una sustancia que, presuntamente, era pasta base de cocaína. También portaba una navaja.
Ante estos hechos, los agentes procedieron a su detención como presunta responsable de un delito contra la salud pública e intervinieron la droga y el arma blanca. Las diligencias instruidas, junto con la persona detenida y las sustancias intervenidas, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.
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