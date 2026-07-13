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Sucesos

Un interno mata a sus dos compañeros de celda en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla

Las primeras hipótesis apuntan a que estos homicidios se cometieron "en un caso por estrangulamiento, y en el otro, fruto de los golpes recibidos", según fuentes oficiales

Exterior del Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.

Exterior del Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla. / El Correo

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Carlos Doncel

Sevilla

Un interno del Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla ha matado presuntamente a sus dos compañeros de celda en la madrugada de este lunes, tal como confirman fuentes oficiales. Las primeras hipótesis apuntan a que estos homicidios se cometieron "en un caso por estrangulamiento, y en el otro, fruto de los golpes recibidos", según han detallado desde la Subdelegación del Gobierno. No obstante, la Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar con total exactitud las circunstancias que rodean a este suceso.

"El presunto agresor es un varón de 26 años que compartía espacio con las dos víctimas, de 26 y 54 años, que cumplían una medida de seguridad en dicho establecimiento penitenciario", ha precisado el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano. "De la investigación se ha hecho cargo el grupo de Homicidios y la Policía Científica de la Policía Nacional", ha aclarado el propio Toscano.

Hace poco más de un mes, otro interno de este mismo Psiquiátrico Penitenciario provocó un incendio en su propia celda. Los hechos tuvieron lugar sobre las 02:00 del pasado 8 de junio, cuando un preso del módulo 4 originó unas llamas que obligaron a desalojar a más una decena de pacientes. Dos de ellos incluso tuvieron que ser hospitalizados en la UCI por inhalación de humo, tal como informaron desde Instituciones Penitenciarias.

Los sindicatos exigen "reforzar la atención en salud mental"

"Un doble homicidio en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla vuelve a evidenciar la crítica situación de la salud mental en prisión", afirman desde Acaip-UGT. "Durante una ronda nocturna, los funcionarios localizaron a dos internos fallecidos presuntamente a manos de un tercero, activando de inmediato el dispositivo de emergencia".

Asimismo, desde esta organización sindical han denunciado "la falta de recursos, el grave déficit de personal sanitario y unas plantillas que no responden a la realidad actual de los centros penitenciarios". "Exigimos reforzar la atención en la atención en salud mental, actualizar las RPT y dotar a las prisiones de los medios humanos y materiales necesarios para garantizar la seguridad de trabajadores e internos".

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"En la actualidad solo existen tres centros en todo el territorio nacional: Sevilla, Barcelona y Alicante. Esta concentración territorial colapsa los recursos y condena a los internos con patología mental a una atención deficitaria", han señalado por su parte desde Csif. "Y seguimos a la espera de la puesta en funcionamiento del anunciado centro de Alcalá de Guadaíra, proyecto que se dilata en el tiempo sin fecha cierta".

Fuente: El Correo de Andalucía

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