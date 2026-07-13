Los bomberos de Córdoba intervienen en un incendio en una vivienda del barrio de la Fuensanta

Un incendio declarado en una vivienda del barrio de la Fuensanta ha movilizado a varias dotaciones del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba a última hora de la tarde de este lunes.

Un vecino observa la columna de humo saliendo del piso superior. / Córdoba

El fuego se ha producido en un piso situado en la calle Pintor Pedro Bueno, frente a la piscina de la Fuensanta, donde una columna de humo podía verse saliendo por una de las ventanas del inmueble. La presencia de varios vehículos de bomberos ha despertado la expectación entre los vecinos de la zona, que se han congregado en las inmediaciones.

Hasta allí se han desplazado cuatro vehículos y una dotación de ocho bomberos, con dos mandos.

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