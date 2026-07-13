Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bolsas suelo CórdobaAemet CórdobaIncendio en RuteLos GallardosFestival de la GuitarraCines de veranoMundial de fútbolCórdoba CFAndrés CuencaLa CarloteñaRefugios climáticosMiguel Ángel BlancoNuevo ArcángelAutónomos CórdobaAbonados Córdoba CFGuía de verano CÓRDOBA
instagramlinkedin

Sucesos

Los bomberos de Córdoba intervienen en un incendio en una vivienda del barrio de la Fuensanta

El fuego, declarado a última hora de la tarde de este lunes, ha generado cierto revuelo entre los vecinos del entorno de la piscina

Bomberos durante una actuación en un incendio de vivienda este lunes en el barrio de la Fuensanta.

Bomberos durante una actuación en un incendio de vivienda este lunes en el barrio de la Fuensanta. / Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Un incendio declarado en una vivienda del barrio de la Fuensanta ha movilizado a varias dotaciones del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba a última hora de la tarde de este lunes.

Un vecino observa la columna de humo saliendo del piso superior.

Un vecino observa la columna de humo saliendo del piso superior. / Córdoba

El fuego se ha producido en un piso situado en la calle Pintor Pedro Bueno, frente a la piscina de la Fuensanta, donde una columna de humo podía verse saliendo por una de las ventanas del inmueble. La presencia de varios vehículos de bomberos ha despertado la expectación entre los vecinos de la zona, que se han congregado en las inmediaciones.

Hasta allí se han desplazado cuatro vehículos y una dotación de ocho bomberos, con dos mandos.

Noticias relacionadas

(Habrá ampliación)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador
  2. El verano en las chabolas de Córdoba: 'No dormimos ni de noche ni de día
  3. La Carloteña triplica su facturación hasta los 100 millones y se coloca entre las marcas más conocidas del país
  4. El Córdoba CF y media liga siguen de cerca al adamuceño Andrés Cuenca y a Morante, dos de los nuevos campeones de Europa sub-19
  5. El mapa de las bolsas de suelo que completarán Córdoba: más de 4.000 viviendas, hoteles y zonas comerciales
  6. La residencia de estudiantes de Campus Córdoba abrirá en septiembre en la antigua Agrónomos con 240 plazas
  7. La Carloteña, una empresa familiar, profesionalizada y con talento cordobés
  8. Un vermú y un PX de Montilla-Moriles logran los dos únicos Grandes Oros concedidos en el Concurso VinoSub30 2026

Los bomberos de Córdoba intervienen en un incendio en una vivienda del barrio de la Fuensanta

Los bomberos de Córdoba intervienen en un incendio en una vivienda del barrio de la Fuensanta

El alcalde de Rute apunta a que el incendio pudo ser intencionado y cifra en hasta 25 hectáreas la zona quemada

El alcalde de Rute apunta a que el incendio pudo ser intencionado y cifra en hasta 25 hectáreas la zona quemada

Resultados de la Primitiva del lunes 13 de julio de 2026

Resultados de la Primitiva del lunes 13 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del lunes 13 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del lunes 13 de julio de 2026

El Consejo de Distrito Centro y Galea Vetus denuncian la retirada de fondos para la rehabilitación de plaza de San Agustín 5

La Junta de Andalucía impulsa la 7ª Escuela de Descorche en los montes públicos de la provincia de Córdoba

La Junta de Andalucía impulsa la 7ª Escuela de Descorche en los montes públicos de la provincia de Córdoba

Cajasol dará nombre a los dos primeros equipos del Córdoba Club de Baloncesto

Cajasol dará nombre a los dos primeros equipos del Córdoba Club de Baloncesto
Tracking Pixel Contents