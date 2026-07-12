Sobresalto en el Hospital Reina Sofía: un incendio en unos setos frente a Urgencias moviliza a los bomberos

Un incendio en unos setos situados frente al área de Urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha provocado este domingo por la tarde un momento de inquietud entre los usuarios y el personal del centro sanitario, aunque el fuego ha quedado rápidamente controlado y no ha causado daños personales.

Las llamas se originaron en la vegetación situada junto al acceso al servicio de Urgencias. La longitud de los setos hizo que el fuego alcanzara cierta altura, lo que llamó la atención de las personas que se encontraban en las inmediaciones y generó cierto sobresalto al producirse en el entorno de un hospital.

Bomberos, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba, que sofocaron el incendio en pocos minutos.

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El incidente quedó resuelto sin mayores consecuencias y la actividad asistencial del Hospital Reina Sofía se desarrolló con normalidad. Las causas que originaron el fuego no han trascendido.