Córdoba se suma al dolor por las víctimas del incendio de Almería: minutos de silencio y mensajes de condolencia

La ciudad de Córdoba se ha sumado al dolor provocado por las víctimas del grave incendio desatado en Almería, en el que ya hay al menos 11 fallecidos y otras 23 personas desaparecidas. A lo largo de la mañana de este viernes se han sucedido varias concentraciones a las puertas de edificios oficiales, donde se ha guardado un minuto de silencio.

Entre ellas estaban las que se han celebrado a la entrada de la Diputación Provincial de Córdoba, en el Palacio de la Merced, y en el Ayuntamiento de la capital, en la calle Capitulares. En ambas ha habido representantes institucionales encabezados tanto por el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, como por el alcalde de la ciudad, José María Bellido, así como concejales y diputados.

Hasta el momento, y según ha podido saber este medio, no ha hecho falta desplazar hasta Almería para ayudar contra el fuego a ninguna cuadrilla del Infoca ubicada en la provincia. La subdelegada del Gobierno, Ana López Losilla, ha suspendido toda su agenda pública prevista para este viernes debido al desgraciado suceso.

También en el Ayuntamiento de Córdoba, se ha convocado un minuto de silencio al mediodía.

Los mensajes de solidaridad desde Córdoba con las víctimas del incendio en Los Gallardos también se suceden desde otras entidades. Así, el Córdoba CF ha expresado en sus redes "nuestro más sentido pésame a familiares y amigos de los fallecidos en los incendios de Almería".

En la misma línea se ha manifestado el Córdoba Patrimonio de la Humanidad de Fútbol Sala: "Nuestras condolencias con familiares y allegados de las víctimas del incendio forestal producido en la provincia de Almería".

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización difundida por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que señala que sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas.