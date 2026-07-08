Una menor violada por su padre en Valencia: "No me duchaba porque tenía asco de tocar mi cuerpo"

"Tenía asco de mi, quise quitarme la vida y no me duchaba porque me daba asco tocar mi cuerpo". Así de duro y cruel ha sido el testimonio de una menor, que ha narrado las violaciones a las que le sometió su padre cuando su madrastra estaba fuera de viaje y él se aprovechó de ella. La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia ha acogido, este martes, el juicio contra Sigfredo D. O. por agredir sexualmente a su hija aprovechando que su mujer se había ido de viaje. La niña tenía 13 y 14 años cuando fue agredida sexualmente en su casa.

La menor relataba que su relación con su padre era buena, de padre e hija señalando que "mi padre me daba libertad" cosa que, en teoría no hacía su madre porque le reñía y se separaron. La menor decidió ir a vivir con su padre y lo que realmente vivió fue el destrozo de su inocencia y su persona. Este lunes, parcialmente recuperada pero en tratamiento, ha tenido el valor y el coraje de explicar todo lo que pasó en esos meses.

Estaba sola en casa

La víctima ha recordado que todo comenzó en las navidades de 2021 cuando su madrastra se fue a Colombia y "él comenzó como un juego, haciéndome cosquillas hasta que un día me tiró al suelo y me bajó los pantalones, introduciéndome sus dedos en mi vagina. Me hizo bastante daño y me fui llorando a la habitación, mientras él se quedó mirándome con una risa déspota, como burlándose" para seguir señalando que "a partir de ahí no entendía lo que pasaba mientras él seguía tan normal".

Y las agresiones sexuales continuaron en Nochebuena y días sucesivos incluso "cuando yo volvía del instituto con él me ponía la mano en la pierna y se reía como si nada" para después explicar al tribunal que "me tiraba sobre la cama de su habitación, se ponía encima de mí y me tocaba, me chupaba los senos y se iba a trabajar".

Le pidió 12 euros para una excursión escolar

Un episodio que ha narrado con dureza la víctima ha sido al decir que "recuerdo un día que yo volvía del instituto y le dije que necesitaba dinero para pagar una excursión escolar y le pedí por favor 12 euros. Me cogió del brazo, me tiró sobre la cama, me chupó y me tiró el dinero a la cara diciéndome ahí tienes tus 12 euros" para revelar a continuación que ella se defendió del atacante sexual "dándole un bocado mío, forcejeamos y le mordí en el pectoral y tiene una cicatriz. Luego les dijo a todos que se había pegado con un palet" indicando que la cicatriz, la vio su madrastra cuando regresó del viaje.

Al llegar su madrastra del viaje, cambió su forma de actuar y se quedaba hasta altas horas de la noche en el salón mientras su pareja se iba a dormir, momento que aprovechaba para violar a su hija, señalaba la menor. En agosto, explicaba, "me cogió del brazo y me llevó al salón, intentó introducir su pene. Yo me quejaba, paraba y me metía los dedos, me quejaba y optó por sexo oral". Cambió, explicaba, el modus operandi pues cuando todos dormían "venía a mi habitación, me tapaba la boca y me introducía el pene".

Preguntaba si tenía el período

El calvario de esta menor ha seguido en la Audiencia de Valencia al narrar que su agresor sexual le preguntaba si tenía el período, y aún así "seguía haciendo cosas. Introducía su mano para asegurarse que no tenia la regla" relataba la chica quien refrendaba que no usaba preservativo, y que solo una vez lo utilizó y lo tiró a la basura.

Entre lloros y apoyada por una psicóloga, la menor ha contado que la situación le afectó mucho hasta el punto de "querer quitarme la vida. Tenía pesadillas, ansiedad, me miraba al espejo y me daba asco. No me reconocía como persona".

Temblaba por las noches

Su madre, como testigo, ha explicado que ella se enteró porque la llamó la Policía Nacional dado que, desde el instituto la acompañaron a formular la denuncia nada más enterarse. Y cuando vieron que la custodia y la patria potestad la tenía la madre es cuando la llamaron para decirle que su hija estaba en dependencias policiales.

La madre refrendó que al recogerla, "por las noches temblaba. Le daba asco ducharse porque odiaba su cuerpo. No quería seguir viviendo ni que nadie le pusiera la mano encima" explicando que la menor fue engañada por su padre y de ahí que la relación se rompiera, pero ella como madre y tutora de la niña no iba a dejarla sola.

"Mi papá me viola"

La hija de la madrastra, que dormía con ella en la habitación, explicaba ante el tribunal que la víctima le contó que "su papá la violaba, le tapaba la boca para que yo no me despertara" y que siempre le decía, "por favor, no me dejes sola. Yo le pregunté ¿qué pasaba? y me respondió contándomelo todo y poniéndose a llorar" añadiendo que "tenía miedo que, cuando finalizara la regla su padre la siguiera violando. Me dijo que no se lo contara a nadie y preferí callar".

El acusado a negado todos los hechos señalando que "yo no podía haberlo hecho en esas fechas" porque daba como excusa que coincidía con el fallecimiento de su madre.

Noticias relacionadas

La acusación particular, ejercida por el letrado Gonzalo Pérez Mora, se ha sumado a la petición del Ministerio Fiscal de 15 años de prisión para el acusado y una responsabilidad civil de 30.000 euros como autor de un delito de agresión sexual continuado en la persona de una menor de edad con el agravante de parentesco y aprovechando su relación de superioridad.

Fuente: Levante - EMV