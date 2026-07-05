En Herrera de Pisuerga
Cuatro personas de la misma familia, entre ellas dos menores, mueren en un accidente de tráfico en Palencia
En el siniestro, que ha tenido lugar en el municipio de Herrera de Pisuergalos, han muerto los padres y dos hijos de 15 y 26 años, mientras que otra hija de 9 años ha sufrido heridas "muy graves"
EFE
Cuatro personas de la misma familia, los padres y dos hijos de 15 y 26 años, han muerto este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en el municipio palentino de Herrera de Pisuerga (Palencia), en el que además otra hija de 9 años ha sufrido heridas "muy graves", han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.
El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido un aviso sobre este accidente en torno a las cuatro y veinte de la tarde, cuando han pedido asistencia para cuatro personas atrapadas en el interior de un vehículo que se había salido de la calzada a la altura del punto kilométrico 83 de la A-67.
La Subdelegación del Gobierno en Palencia ha explicado que se trata de una familia de Valladolid, que al parecer hacía el viaje de regreso desde Cantabria, sin que en el accidente se hayan visto implicados otros vehículos.
Como consecuencia de la salida de la calzada, este vehículo ha dado varias vueltas de campana, y se investiga como principal hipótesis la somnolencia del conductor, según ha explicado la Subdelegación del Gobierno, que cita testigos presenciales.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos de la Diputación de Palencia y Emergencias Sanitarias de Sacyl.
Fuente: El Periódico
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