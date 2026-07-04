La Guardia Civil localiza a dos personas extraviadas, una en Guadalcázar y la otra en la sierra de Córdoba

La Guardia Civil rescató a dos personas los pasados días 18 y 19 de junio, una extraviada desde la noche anterior en la localidad de Guadalcázar y la otra perdida en la sierra de Córdoba, logrando ponerlos a salvo a ambos.

En el primer caso, la Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos a través de una denuncia por desaparición interpuesta en el puesto de Almodóvar del Río, al haber abadonado un hombre, mayor de edad y en situación de especial vulnerabilidad, su domicilio el día anterior anterior, sin motivo aparente y sin dar señales sobre su paradero hasta el momento. Ante la urgencia de la situación, la Guardia Civil implementó un dispositivo compuesto por cuatro patrullas de lacompañía de Córdoba, reforzadas por el equipo Pegaso especialistas en uso de drones.

Tumbado desde la noche anterior y pidiendo auxilio

Los agentes realizaron varias batidas por tierra y aire por los parajes y lugares habitualmente frecuentados por el desaparecido en el término municipal de Guadalcázar. Para la localización de la persona resultó determinante el hallazgo, en el paraje conocido como Camino de Dehesa de Yeguas, un rastro de prendas de ropa que el desaparecido había ido dejando a su paso, lo que permitió a los efectivos determinar la dirección tomada por el hombre y concentrar los esfuerzos de búsqueda en esa zona.

Siguiendo el rastro, los agentes finalmente localizaron al varón tumbado en el suelo en el interior de un cañaveral, desde donde pedía auxilio. El hombre presentaba evidentes signos de agotamiento y deshidratación como consecuencia de haber permanecido a la intemperie durante toda la noche y parte de la mañana, expuesto a condiciones climatológicas adversas propias del mes de junio en la campiña cordobesa.

Los agentes procedieron a prestar los primeros auxilios al afectado y organizaron su evacuación hasta el camino más próximo accesible para vehículos desde donde fue trasladado a un centro de salud cercano.

Otra persona perdida el mismo día

De manera paralela, la Guardia Civil tuvo conocimiento ese mismo día, a través de una llamada recibida en la Central COS, de que un hombre que se encontraba realizando una ruta senderista por la sierra de Córdoba, se había separado del grupo con el que marchaba y se encontraba completamente desorientado, exhausto y sin poder retomar el camino por sus propios medios.

A partir de las coordenadas facilitadas por el propio afectado, una patrulla del puesto de la Guarida Civil de Córdoba capital se desplazó inmediatamente a la zona e inició las tareas de localización, que se vieron dificultadas por la orografía abrupta del terreno y la densa vegetación.

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Los agentes, valiéndose de señales acústicas a las que respondía el senderista, lograron ubicar de manera aproximada al mismo en una zona cercana al río Guadiato. Por lo que, tras una difícil aproximación, consiguieron llegar hasta él, comprobando que se encontraba agotado y desorientado pero en buen estado de salud, por lo que procedieron a su evacuación por sus propios medios. Ambos casos se resolvieron de manera satisfactoria gracias a la rápida intervención de la Guardia Civil.