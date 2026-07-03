Posibles bandas
Asesinado a tiros un menor de 15 años en un parque de Barcelona
La primera hipótesis sobre el suceso apunta a una posible venganza entre personas vinculadas a bandas juveniles latinas
Redacción
Un joven de 15 años ha muerto esta noche tras ser tiroteado en el parque de la Pegaso, en el barrio de La Sagrera de Barcelona. Según ha avanzado ElCaso, los hechos han tenido lugar sobre las 22:45 horas de este jueves en plena calle. Según la misma fuente, la primera hipótesis sobre el suceso apunta a una posible venganza entre personas vinculadas a bandas juveniles latinas. En este caso, el joven asesinado a tiros es de origen sudamericano.
Cuando el Servei d'Emergències Mèdiques ha llegado al lugar de los hechos, se han encontrado a un joven tendido en el suelo herido de bala pero todavía con vida. Sin embargo, no han podido evitar su muerte.
ElCaso.cat explica también que el menor estaba acompañado de otras dos personas cuando un grupo de entre cuatro y cinco jóvenes les han atacado. Tras el crimen, los agresores han huido.
Los Mossos d'Esquadra intentan localizar a los autores del tiroteo.
Fuente: El Periódico
- Una mujer muere y otra resulta herida de gravedad en un accidente junto al cementerio de La Fuensanta de Córdoba
- Cuatro menores intoxicados mientras se bañaban en la piscina del colegio El Carmen de Córdoba
- Endesa detecta 130 enganches ilegales a la luz en la barriada del Quinto Centenario de Palma del Río
- El mapa de radares de Córdoba baja a 45 tras perder uno en la Cuesta del Espino
- Urbanismo inicia la obra de la calle Sierra Nevada de Córdoba: conectará Huerta de Santa Isabel Oeste con la A-431 por Las Palmeras
- El Córdoba CF apunta a otra joya del Real Betis: José Antonio Morante entra en escena
- Este es el radar de Córdoba que caza a más infractores: 60 multas diarias y entre los más activos de España
- El Ayuntamiento de Córdoba se abre a comprar, alquilar o expropiar los cines de verano y quiere proteger sus suelos como equipamientos públicos