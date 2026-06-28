Ingresan en prisión los padres de un bebé de tres meses muerto por supuestos malos tratos en Sabadell

Un bebé de tres meses falleció el viernes en el Hospital Parc Taulí de Sabadell (Vallès Occidental) ha consecuencia de unos presuntos malos tratos de sus padres, según han confirmado fuentes de la Conselleria de Salut a EL PERIÓDICO. Los progenitores han ingresado este domingo en prisión. También han sido detenidos otros familiares por la "posible vinculación" a los hechos. Según Salut, el origen de la muerte del menor fueron unas "sacudidas mortales". La investigación está en marcha.

Como ha avanzado la periodista Anna Punsí y ha podido confirmar este diario, el suceso se produjo el pasado 24 de junio, día de Sant Joan. Los sanitarios estuvieron practicándole al menor maniobras de reanimación durante 45 minutos. Lograron estabilizarlo mínimamente y lo trasladaron al Parc Taulí.

Los padres de un bebé de tres meses que ha muerto en Sabadell (Barcelona) por presuntos malos tratos han sido detenidos y han ingresado este domingo en prisión por este caso.

El Departamento de Salud de la Generalitat ha informado de la muerte del bebé en el hospital Parc Taulí de Sabadell "por presunto maltrato" y por la que se ha detenido a los padres "por la posible vinculación con los hechos", sobre los que hay una investigación en curso.

El bebé ingresó el pasado miércoles en el hospital adonde fue trasladado por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) tras ser reanimado en el domicilio familiar. Finalmente murió el viernes en el centro hospitalario.

Tras el reconocimiento médico del bebé, indica el departamento, los responsables del hospital Parc Taulí de Sabadell activaron los mecanismos de protección a la infancia de la Generalitat. Los padres han pasado a disposición judicial en Sabadell y se ha decretado su ingreso en prisión.

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El Departamento de Salud indica que "hará un seguimiento de este caso" y que su sección de Inspección Sanitaria "llevará a cabo las actuaciones de oficio que sean necesarias""Las instituciones implicadas -agrega el departamento- colaboramos con las autoridades competentes y actuamos con la máxima transparencia compatible con la protección de los menores, la confidencialidad de los datos clínicos y el respeto al procedimiento en curso"