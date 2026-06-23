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Incendios

Desalojada una de las cuatro torres de Madrid por una columna de humo en su interior

Los bomberos han desalojado a los trabajadores de la Torre Moeve, uno de los rascacielos más altos de España

Incendio en las Cuatro Torres

Incendio en las Cuatro Torres / X | @oscarbla1

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Héctor González

Madrid

Alarma en Madrid. El humo sale de uno de los rascacielos más representativos de la capital, la Torre Moeve, y ha obligado a movilizar a los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han desalojado a los trabajadores de la torre alrededor de las 17:15 horas de este martes, según confirman fuentes de Cibeles.

La columna de humo de este edificio es visible desde varios puntos de la capital y ha desatado la alarma entre los vecinos.

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