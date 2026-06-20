Sucesos
Un hombre muere ahogado de madrugada en una playa de Barcelona
Es la tercera víctima mortal por ahogamiento en las últimas horas en la costa catalana, tras el fallecimiento de dos menores en el accidente en una zona rocosa de la playa de l'Arrabassada de Tarragona
Jordi Ribalaygue
Un hombre de mediana edad ha muerto ahogado este sábado por la mañana en la playa de Sant Miquel en Barcelona. Se trata de una de las playas céntricas de la ciudad, las situadas frente al barrio de la Barceloneta. Protecció Civil ha informado de que el teléfono de emergencias 112 ha recibido aviso del hallazgo de la víctima a las 06:59 horas, en una hora en que no existe servicio de socorrismo que vigile la orilla.
Este fallecimiento se suma a la muerte de dos menores en el accidente ocurrido en una zona rocosa la playa de l'Arrabassada, en Tarragona, este viernes. Un niño de 12 años perdió la vida ayer en la playa tarraconense, mientras jugaba con otros dos menores saltando desde unas rocas al mar. Los otros dos fueron hospitalizados en estado crítico y uno de ellos, de 13 años, ha muerto esta madrugada en el hospital Joan XXIII.
En el caso de Barcelona, cuatro ambulancias del Sistema de Emergències Mèdiques y diversas patrullas de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana se han desplazado a la playa de Sant Miquel tras la alerta. Los agentes y los sanitarios no han hallado la documentación de la víctima, lo que complica las tareas para identificarla.
Ante los casos ocurridos en las últimas horas, Protecció Civil ha pedido extremar las precauciones en playas, piscinas y otras zonas de baño. Asimismo, recuerda que debe llamarse con urgencia al 112 en el supuesto de ver a un bañista que se encuentre mal o se halle en dificultades en el agua, para que los equipos de emergencia puedan actuar cuanto antes.
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