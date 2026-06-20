La Guardia Civil investiga si los agresores del insituto de Valencia seguían instrucciones de un foro de odio

Los dos adolescentes de 13 y 14 años que este viernes, 19 de junio, buscaban sembrar el pánico en un instituto de la localidad valenciana de Foios con ataques mortales al alumnado utilizando un machete y un bate de béisbol, tal como ha adelantado Levante-EMV, se habrían dejado guiar por un foro de odio en internet. Eso es lo que trata ahora de averiguar el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Moncada, que se ha hecho cargo de la investigación.

La sospecha principal, tras hablar con los menores -una chica de 14 años y un chico de 13, ambos de la misma clase de 2º de la ESO- y examinar las circunstancias que les rodean, es que ambos, que forman un grupo muy cerrado y apenas se relacionaban con el resto del alumnado, habrían seguido instrucciones a través de un foro dirigido a captar a adolescentes en busca de integración a partir de proclamas antisociales que promueven la violencia como instrumento contra la 'masa' obediente.

El uso instrumental de adolescentes aislados es algo sobre lo que los expertos y las comunidades escolares vienen previniendo desde hace tiempo, ya que los menores, especialmente aquellos que se siente aislados del grupo principal por distintas razones, son altamente vulnerables a ese tipo de discursos de odio camuflados bajo distintas pieles de cordero y con un amplio abanico ideológico, de manera que si un chico o chica no cae en las redes de uno, cae en las del contrario.

Análisis de los dispositivos

Por esa razón, los investigadores ya están al habla con la Fiscalía de Menores para instar que se permita el volcado y análisis de sus dispositivos, tanto el móvil como cualquier otro ordenador o tableta, así como de sus perfiles en redes sociales -esencialmente, en su caso, TikTok- o los chats de mensajería que pudiesen estar utilizando en consolas o juegos online, para rastrear sus conversaciones de los últimos meses y detectar ese uso instrumental que se cree que ha habido.

El fin último es localizar e identificar -y en su caso, detener, obviamente- a quien esté en el origen de ese discurso en el que alguien les habría convencido de que provocar una matanza en su centro escolar es el medio para obtener notoriedad en el grupo y reconocimiento como miembro de pleno derecho.

Tal como adelantó ayer, viernes, Levante-EMV, los hechos se produjeron minutos después de las ocho de la mañana en el instituto público de Foios, el IES Escultor en Francesc Badia, que acababa de abrir sus puertas para acoger al alumnado en su último día de clase en este curso 2025-26.

El último día de clase

Gracias a ello, en vez de las 900 personas que suele haber en el centro -el doble de lo previsto, lo que da una idea de la masificación que sufre-, entre docentes (unos 90) y alumnado, en el momento del ataque había apenas un puñado de chicos y chicas, todos de 1º y 2º de ESO, aunque el profesorado estaba prácticamente al completo, ya que solo faltaban los que están acompañando a los cursos más altos en sus excursiones de fin de año escolar. Ese hecho ha servido para que el incidente fuese detectado y neutralizado enseguida, han explicado a este diario fuentes conocedoras de los hechos de primera mano.

Los dos alumnos agresores entraron con el resto y se quedaron en la zona de patio. Fueron directos a las mesas de picnic/almuerzo ubicadas junto a las canchas de baloncesto donde estaban sentados charlando algunos chavales, e interpelaron a una de las alumnas, una niña de 12 años, estudiante de 1º de la ESO que estaba en su primer año en el centro, y le formularon una pregunta sobre su identidad, ya que ni siquiera la conocían.

Pánico entre el alumnado

La niña se quedó dudando sobre qué responder, momento en que la chica de 14 años extrajo de su mochila un machete de unos 40 centímetros de longitud -de los utilizados en labores del campo, por lo que se cree que podría ser de alguien de su familia- y atacó a la niña de 12 años, a la que intentó degollar. La víctima reaccionó a tiempo y apartó la cabeza, de tal manera que el filo apenas le rozó la piel, provocándole una herida leve.

El pánico se adueñó de los adolescentes, que salieron huyendo en busca de ayuda. Los agresores, asustados, trataron de irse, pero una docente lo evitó y, en ese momento, se vinieron abajo y no opusieron siquiera resistencia. "Al contrario, enseguida se han dado cuenta de lo que habían hecho y se han mostrado arrepentidos", ha afirmado.

El jefe de estudios del centro ha llamado de inmediato a la Policía Local, que envió de nuevo al agente que acababa de atender la entrada del alumnado a las 8.00 horas, y al 112, que ha enviado varias patrullas de la Guardia Civil.

Así mismo, han llevado a la niña herida al centro de salud de Foios, donde ha sido curada. La herida afortunadamente ha sido tan leve que no ha requerido su traslado al hospital. Además, han acudido sus padres al ambulatorio, tras ser alertados por el centro escolar.

El chico es inimputable

Mientras, los primeros agentes de la Guardia Civil se han llevado al cuartel de Moncada a los agresores, junto con las dos armas intervenidas, el machete y un bate de béisbol que no han llegado a utilizar. Fuentes de toda solvencia han confirmado que, además de sendas camisetas con lemas alusivos a la motivación que les ha guiado, llevaban notas sobre qué, cómo y contra quién iban a actuar: la intención era matar a varias personas, aunque no ha trascendido si solo alumnado o también docentes.

La chica sí ha sido detenida y la Fiscalía de Menores, activada, pero el chico, al tener aún 13 años, solo ha podido ser entregado a sus padres, confirma la Comandancia de la Guardia Civil, dado que no puede ser arrestado ni incriminado penalmente hasta los 14 años, la edad mínima para ser responsable de un delito. Aun así, se propondrán medidas reeducadoras y una intervención personalizada para tratar de reconducir la situación.

Faltan profesionales de apoyo

La información recabada hasta el momento ha permitido establecer que los dos presuntos agresores, ambos "españoles y vecinos de Albalat dels Sorells, ha informado la Comandancia de València, llevaban tiempo ideando el ataque y planificando perpetrarlo ese último día del curso.

Por ello, una de las primeras preguntas que han surgido tras conocerse este ataque mortal masivo frustrado es por qué nadie pudo detectar a tiempo la espiral de aislamiento y violencia en la que se estaban metiendo los dos protagonistas de a acción. La respuesta está, además de en la más que evidente masificación que sufre el IES de Foios -como tantos otros-, en uno de los pilares de las reivindicaciones que han llevado al profesorado público valenciano a protagonizar la huelga más larga de su historia en estas últimas semanas: la falta absoluta de personal especializado en la atención al alumnado de especiales características.

Faltan trabajadores sociales, educadores, psicólogos y en general profesionales apoyen y se ocupen de la atención de los adolescentes ajena a la docencia, complicada además por ratios insostenibles que apenas permiten atender las necesidades académicas.

Comunicado del colegio: llamada a la calma

Nada más trascender lo sucedido, la dirección del centro ha emitido un comunicado a las familias para explicar lo sucedido y realizar un llamamiento a la calma, en el que daban cuenta de que habían actuado "de manera inmediata siguiendo los protocolos establecidos de convivencia, seguridad y protección del alumnado. La situación ha sido totalmente controlada y la seguridad del alumnado presente en el centro ha estado garantizada en todo momento".

Además, el escrito del centro destacaba que "tanto los protagonistas del incidente como el resto del alumnado han sido atendidos y se encuentran en buen estado. Desde el centro queremos transmitir un mensaje de tranquilidad y confianza en las medidas adoptadas, tanto por el centro como por las fuerzas de seguridad".

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El IES de Foios da servicio al alumnado no solo de ese municipio, sino también de Albalat dels Sorells, Emperador y Albuixech.