Un padre mata a su hija de 20 años en Sevilla y luego se suicida

La Guardia Civil investiga este viernes las muertes de un padre y su hija en su propio domicilio, en la localidad sevillana de Gerena. Según han confirmado fuentes oficiales, la Benemérita ha recibido sobre las 15:00 "aviso del hallazgo de dos personas fallecidas en el interior de una vivienda en la localidad". El fallecido tiene alrededor de 50 años, según estas mismas voces, mientras que la mujer está en la veintena, tal como han detallado desde el Instituto Armado.

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, ha sido la madre y esposa de las víctimas la que ha dado la voz de alerta a las autoridades al llegar al domicilio familiar, situado en el municipio sevillano de Gerena. El Servicio de Emergencias del 112 recibió la llamada sobre las 14:20, avisando de que había hallado a dos personas posiblemente sin vida en una vivienda. Cuando los efectivos sanitarios y de Guardia Civil se personaron en la casa confirmaron el fallecimiento de ambos.

La Guardia Civil en Gerena. / Marina Casanova

Por el momento, y según la Guardia Civil, "no se conocen posibles causas de los fallecimientos" del padre y su hija, "no descartándose ninguna hipótesis". Según ha podido saber este periódico, la investigación apunta de forma preliminar a que la hija podría haber sufrido una muerte violenta. De hecho las primeras hipotesis apuntan a que pudiera haber matado a la hija y después se habría quitado a la vida, aunque este extremo aún está por confirmar oficialmente.

"Tras el hallazgo la Central operativa de Servicios activó al Equipo de Policía Judicial, quien se ha hecho cargo de la investigación", apuntan desde el Instituto Armado a través de un comunicado. Asimismo, y tal como señalan desde la Benemérita, los agentes al cargo de las pesquisas "continúan practicando las diligencias oportunas".

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Consternación en Gerena

En el municipio de Gerena se suceden las muestras de dolor tras la tragedia. Así, la junta de gobierno de la Hermandad del Santísimo Sacramento del Altar y Nuestra Señora de la Encarnación ha suspendido la Velá del Corpus que estaba prevista para este viernes ante "los momentos tan duros y difíciles que atraviesa esta familia y la consternación del pueblo". La alcaldesa de la localidad, María Tenorio, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación que no constaban denuncias previas en el sistema Viogén ni los servicios municipales.