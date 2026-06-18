Las horas de pesadilla en Castellón que empezaron con un cadáver en un congelador y acabaron en una vivienda de Peñíscola

Castellón se quedó ayer en shock tras conocer el hallazgo del cadáver de un varón en el congelador de un piso situado en la sexta planta de un edificio de la plaza Pintor Sorolla de la capital de la Plana, concretamente en el nº 2, tal como avanzó Mediterráneo en exclusiva. La investigación que el martes permitió localizar el cuerpo sin vida se inició a raíz de una denuncia por una presunta agresión sexual. Según pudo saber este diario, tras la denuncia los agentes acudieron al domicilio del presunto autor con una orden de registro. De esta forma, el hallazgo se habría producido durante el operativo policial dirigido a localizar al hombre investigado por el presunto delito de agresión sexual.

Según informaron fuentes fidedignas a este rotativo, todo comenzó cuando una mujer joven, de unos 20 años y de origen asiático, denunció haber sufrido una violación en un domicilio. La víctima trabajaba como limpiadora en la vivienda y mientras realizaba sus labores, supuestamente había sido amenazada con un cuchillo por parte de su empleador. El hombre, según su versión, la obligó a realizar todo tipo de prácticas sexuales, hecho que aterró a la joven, que temió por su vida.

La convenció de que callara

Tras la presunta agresión, la mujer escapó de la casa, convenciendo al ahora detenido de que no diría nada a nadie. Ya en la calle, fue en busca de su pareja y le contó lo sucedido. Ambos se personaron en el Hospital Provincial de Castellón y relataron la violación, lo que motivó el inicio de la investigación con el aviso a la Policía Nacional.

Según pudo conocer este diario, agentes de la comisaría provincial se personaron en el inmueble en el que se produjo la violación, al que lograron acceder con una orden judicial. El investigado no se encontraba en la vivienda cuando los agentes de la Policía Nacional de Castellón accedieron al inmueble. De hecho, tuvieron que solicitar la colaboración del cuerpo municipal de bomberos para la apertura de la puerta de la vivienda. Fue durante la inspección del piso cuando los policías encontraron el cadáver de una tercera persona oculto en el congelador.

Detención

Tras el hallazgo, las autoridades activaron un amplio dispositivo y centraron sus esfuerzos en localizar al presunto autor, que permanecía huido. La búsqueda culminó el martes por la noche con su detención en casa de la madre en Peñíscola. La Guardia Civil colaboró en el arresto después de que el Cuerpo Nacional de Policía pidiera su apoyo. En un primer momento, esta persona fue trasladada al calabozo de la comandancia en Vinaròs y después a Castelló. También se desplazaron al lugar agentes de la Policía Local y una ambulancia. Los vecinos de la urbanización donde fue arrestado señalaron que sobre las 20.30-21.00 horas la calle se llenó de más de una decena de personas. Informa Alba Boix.

La Brigada Provincial de Policía Judicial está al cargo de las pesquisas de la investigación junto con efectivos de la Policía Científica.

Tres unidades de la comisaría provincial, UFAM, UDEV y Policía Científica, investigan los hechos. Todo apunta a que la víctima es un varón octogenario, que sería tío del detenido.

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Los resultados de la autopsia permitirán dilucidar si esta persona murió de forma violenta o natural y conocer la fecha de la muerte, ante la posibilidad de que se ocultara el cadáver del varón para intentar seguir percibiendo la pensión de la Seguridad Social.