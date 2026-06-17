Investigación
Un detenido tras hallarse el cadáver de un hombre en la nevera de un piso en Castellón
La investigación se inició a raíz de una denuncia por una presunta agresión sexual
Redacción
Castellón se quedó ayer en shock tras conocer la noticia del hallazgo del cadáver de un varón en la nevera de un piso situado en la plaza Pintor Sorolla de la capital de la Plana, en el número 2. La investigación que este martes permitió localizar al cuerpo sin vida se inició a raíz de una denuncia por una presunta agresión sexual. Según ha podido saber Mediterráneo, la víctima de esa agresión denunció los hechos y los agentes acudieron posteriormente al domicilio del presunto autor con una orden de registro.
De esta forma, el hallazgo se habría producido durante el operativo policial dirigido a localizar a un hombre investigado por un presunto delito de agresión sexual. El investigado no se encontraba en la vivienda cuando los agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Castellón accedieron al inmueble. Sin embargo, durante la inspección del piso, los policías encontraron el cadáver oculto en el frigorífico.
Tras el hallazgo, las autoridades activaron un amplio dispositivo y centraron sus esfuerzos en localizar al presunto autor, que permanecía huido. La búsqueda culminó a última hora de la noche con su detención en Peñíscola. La Policía Nacional y la Guardia Civil tratan ahora de determinar quién es la persona fallecida y esclarecer su posible relación con el detenido.
Policía científica
La Brigada Provincial de Policía Judicial está al cargo de las pesquisas de la investigación junto con efectivos de Policía Científica. Por estos hechos se ha efectuado detención de un varón. La investigación sigue su curso a la espera de efectuar las indagaciones policiales correspondientes.
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