Narcotráfico
Muere un presunto narco en un operativo contra el tráfico de drogas en Pontevedra
Agentes de la Udyco irrumpieron en su vivienda en un despliegue que también efectuó registros en Vilagarcía, Vilanova y Ribadumia
Adolfo Gago
Un presunto narco ha muerto en un operativo antidroga desarrollado por agentes de la Udyco esta mañana en Cambados (Pontevedra). El hombre, Jonathan S. T., de 31 años, fue evacuado herido de bala al Hospital de O Salnés sobre las 7:30 horas, donde finalmente perdió la vida. El propio centro confirmó el deceso: "El paciente falleció poco después durante las primeras atenciones de emergencia efectuadas por el equipo asistencial del hospital arousano, tras agravarse de forma crítica su estado de salud", apunta en un comunicado.
La pareja de Jonathan S.T., que se encontraba con él en el momento de los hechos, ha declarado a Faro de Vigo que estaban durmiendo cuando los agentes irrumpieron en su vivienda. La joven ha negado que el fallecido estuviese armado ni poseyese armas.
La muerte ocurrió en el marco un operativo de la Policía Nacional contra el narcotráfico desplegado desde primera hora de este martes en cuatro localidades de O Salnés: Cambados, Vilanova, Vilagarcía y Ribadumia.
Según las primeras informaciones hay, al menos, tres detenidos.
Los registros se efectuaron en el entorno de A Gándara en Ribadumia, en Vilaxoán en Vilagarcía y en la zona de O Cabo de Vilanova. Allí los agentes entraron en una vivienda vinculada a los descendientes de José Benito Charlín Gama, del conocido clan de los Charlines, y realizaron una detención. José Benito, fallecido en 2005, fue detenido en relación a un alijo de tres toneladas de hachís intervenidas en el puerto de Algeciras en el año 2000.
La operación se encuentra bajo secreto de sumario y está siendo coordinado por la plaza 4 de los juzgados de Instrucción de Cambados, en turno de guardia en el momento de los hechos.
- El refugio climático de Andalucía está a dos horas de Córdoba: 21 grados de media en pleno agosto
- El Córdoba CF activa el mercado: Monterrubio anuncia «fichajes cerrados», cierra la puerta a Isma Ruiz y Fuentes y fija el objetivo del nuevo proyecto
- Luisa María Rodríguez toma posesión como alcaldesa de Fuente Obejuna tras la salida de Silvia Mellado
- María José Ruiz, autora del retrato de León XIV: 'La Conferencia Episcopal no me dio ninguna indicación para pintar el retrato del Papa, he tenido plena libertad
- El Córdoba CF lanza su campaña de abonados 2026-2027: precios, fechas, ventajas y un innovador plan de fidelización
- El Ayuntamiento de Córdoba publica el decreto para el traslado provisional del mercadillo de El Arenal
- Los cordobeses cambian sus preferencias a la hora de elegir sus vacaciones por el encarecimiento de los precios
- El Córdoba CF y su campaña de abonados 2026-2027: fechas, precios y varios desafíos pendientes