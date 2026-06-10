Dos detenidos por agresión sexual durante el trayecto del Papamóvil hacia la Sagrada Familia

La visita del Papa por el Eixample camino de la Sagrada Familia también ha tenido momentos desagradables. Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas por agresión sexual en la calle Roselló. En concreto, dos sospechosos han aprovechado la multitud concentrada cerca de las vallas para ver al pontífice para hacer tocamientos a genitales de mujeres que estaban delante "por encima de la ropa", según fuentes policiales.

Al sentirse agredidas, las víctimas han denunciado a los Mossos que estaban custodiando los accesos a la espera del paso de la comitiva. Han sido los encargados de detener a los sospechosos y trasladarlos a comisaría.

Precisamente, el Ayuntamiento de Barcelona ha desplegado un Punto lila en el barrio de la Sagrada Família teniendo en cuenta la afluencia de personas a este evento. "Los Puntos lila son espacios ubicados en zonas de ocio en las que se ofrece información para sensibilizar contra la violencia machista y se da respuesta a las necesidades de quien sufre una agresión sexista, al tiempo que se ponen en marcha los protocolos establecidos", según el Consistorio

Otros detenidos

No han sido los únicos arrestos de los agentes durante la jornada de la visita papal. Dentro del dispositivo desplegado en la zona de Sagrada Família y de Ciutat Vella, los Mossos han realizado controles de acceso y de paso en algunos puntos. Tanto en un sitio como en otro han identificado a sospechosos con órdenes de detención vigentes, por lo que han procedido a arrestarlos.

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El fuerte dispositivo desplegado por la ciudad ha contado con más de 5.000 agentes para prevenir cualquier tipo de incidente. A las unidades específicas de Orden Público también se han sumado otras como la de subsuelo o la canina, además de los GEI que han tenido controladas las azoteas de los sitios por los que se desplazaba la comitiva judicial. También se han desplegado agentes de paisano para estar alerta ante ladrones que aprovechan la muchedumbre para robar.