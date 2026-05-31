Trasladada al hospital
Un tiroteo entre clanes deja herida de bala en un brazo a una menor en Badalona
Se efectuaron disparos al aire, y uno de ellos "rebotó" e impactó contra la niña de 10 años
Redacción
Una menor de diez años ha sido herida de bala esta tarde en el barrio Sant Roc de Badalona durante un tiroteo durante una pelea entre clanes, han informado los Mossos y el ayuntamiento de la localidad.
En esta disputa entre clanes, se efectuaron disparos al aire, y uno de ellos "rebotó" e impactó contra la menor, que está trasladada al hospital por una herida en el brazo y cuya vida no corre peligro. En el lugar del suceso se encuentran en estos momentos efectivos de la unidad antidisturbios ARRO, dado el clima de tensión existente en la zona, e investigadores del área de investigación criminal, que tratan de aclarar las circunstancias del suceso.
Fuentes de la policía catalana han informado de que a las 19:19 horas de esta tarde ha sido alertada de unos incidentes con disparos en la calle Córdoba, al límite con la localidad de Sant Adrià del Besòs, y al llegar han sido informados de que un vehículo particular ya había podido llevar la menor a un hospital.
Segundo tiroteo en una semana
Hace tan solo seis días, una pelea entre dos grupos de personas en Badalona durante la madrugada de este pasado domingo acabó con una persona herida por un apuñalamiento con arma blanca. La víctima de la cuchillada fue atendida por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y posteriormente trasladada a un centro hospitalario.
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