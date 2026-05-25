Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feria de CórdobaSumisión química en la FeriaProtocolosDetenidos en la FeriaAgenda del lunesGuía de la FeriaSolaresDisparos de escopetaTaxis pirataSelección españolaDonación de órganosPrecios de cultivosCosmopoéticaVíctimas de AdamuzPluriempleoCórdoba CFToros CórdobaRestaurante marroquíFernando Vega, veterinario
instagramlinkedin

Palma

La policía investiga un posible asesinato de una mujer de 75 años a manos de su nuera en Mallorca

La víctima ha sido hallada muerta en su domicilio de Palma

Investigan un presunto asesinato en Palma de Mallorca

Investigan un presunto asesinato en Palma de Mallorca / L. Marina

Lorenzo Marina

Una mujer de 75 años ha sido hallada muerta este lunes por la tarde en su domicilio de la calle Gabriel Llabrés, en el barrio Pere Garau de Palma de Mallorca. La Policía Nacional ha detenido a la nuera de la víctima, una mujer de 40 años, como presunta autora del homicidio.

El hallazgo del cadáver se ha producido sobre las cinco de la tarde. Según los primeros indicios de la investigación, la víctima habría fallecido a consecuencia de una agresión con numerosos golpes a manos de su nuera.

Agentes de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas de lo sucedido. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el crimen.

La noticia ha causado una gran conmoción entre los vecinos de Pere Garau. Algunos vecinos se han congregado en las inmediaciones del edificio donde ha ocurrido el suceso, visiblemente afectados y sorprendidos por la tragedia.

Noticias relacionadas

(Esta información se encuentra actualmente en elaboración. Los redactores del periódico encargados de esta noticia irán completando el texto con nuevos datos a medida que se vayan conociendo. Los lectores que compartan esta noticia en redes sociales verán cómo en el interior del enlace se van modificando tanto el titular como los subtítulos y el texto principal).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Feria de Córdoba recupera el pulso más tradicional de El Arenal en un domingo familiar
  2. La Policía interviene en sendos accidentes en la Barca Vikinga y en una caseta durante el primer sábado de la Feria de Córdoba
  3. Quién torea hoy, domingo 24 de mayo, en la plaza de Los Califas de Córdoba por la Feria de Nuestra Señora de la Salud: cartel, sorteo, horario y todos los detalles
  4. Los precios de los ‘cacharritos’ bajo lupa, ¿cuánto cuesta montarse en una atracción en la Feria de Córdoba?
  5. Córdoba se abanica, brinda y baila en el primer sábado de Feria
  6. Toros en Córdoba: Ortega y Aguado, un alivio artístico sin contundencia
  7. El restaurante de Córdoba donde puedes viajar a Chefchaouen sin salir de la ciudad: 'Te transportan directamente a Marruecos
  8. Los trajes de flamenca de las cordobesas en el domingo de Feria

La apertura de los cines de verano de Córdoba continúa en el aire a un mes del inicio de la temporada

La apertura de los cines de verano de Córdoba continúa en el aire a un mes del inicio de la temporada

El triunfo del algoritmo frente a Google 'a la chita callando'

El triunfo del algoritmo frente a Google 'a la chita callando'

El Tren de la Cultura recala en la Fundación Antonio Gala de Córdoba con Juan del Val, José Antonio Marina, Ángela Banzas y otros 'autores Planeta' a bordo

El Tren de la Cultura recala en la Fundación Antonio Gala de Córdoba con Juan del Val, José Antonio Marina, Ángela Banzas y otros 'autores Planeta' a bordo

La IA resuelve un problema matemático de Erdős que llevaba 80 años abierto

La IA resuelve un problema matemático de Erdős que llevaba 80 años abierto

Lucena prepara sus piscinas para la apertura de la temporada de verano el próximo 25 de junio

Lucena prepara sus piscinas para la apertura de la temporada de verano el próximo 25 de junio

El PSOE denuncia fallos en el censo de parcelaciones de Córdoba durante las elecciones andaluzas del 17-M

El PSOE denuncia fallos en el censo de parcelaciones de Córdoba durante las elecciones andaluzas del 17-M

El Ibex 35 sube un 2,24% y roza los 18.400 puntos ante un posible acuerdo de paz

El Ibex 35 sube un 2,24% y roza los 18.400 puntos ante un posible acuerdo de paz
Tracking Pixel Contents