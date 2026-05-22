Sofocan un incendio en la zona de María la Judía de Córdoba junto a una escuela de idiomas

Bomberos de Córdoba, servicio de Emergencias y agentes de los dos cuerpos de policía han sido movilizados este viernes, a primera hora de la tarde, por un incendio en la calle María Montessori.

Los primeros avisos han llegado a las 16.45 horas y, al parecer, el fuego afecta a un descampado de esta calle que conecta las avenidas de la Arruzafilla y de Santa María de Trassierra.

El solar, sin embargo, está junto a una escuela de idiomas y cerca de edificios de viviendas, según han informado fuentes de Emergencias 112. De ahí que los cuerpos de seguridad se hayan movilizado con celeridad para tratar de extinguir las llamas lo antes posible.

La misma información confirma que ningún edificio cercano a esta calle de la zona de María la Judía se ha visto afectado.