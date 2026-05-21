Muere un hombre tras quedar atrapado entre su coche y una columna en un garaje de Madrid

Un hombre de mediana edad falleció en la noche de este miércoles tras quedar atrapado entre su vehículo y una columna en un garaje situado en la calle Alcántara de Madrid, en pleno barrio Salamanca, según informó Emergencias Madrid.

A la llegada de los servicios de emergencia, la víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid procedieron a liberarla, mientras efectivos de Samur-Protección Civil practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar.

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Finalmente, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del hombre en el lugar del suceso.