Landete
Muere un cazador al recibir un disparo accidental en una cacería en Cuenca
El médico de urgencias que se desplazó al lugar solo pudo certificar el fallecimiento del cazador
EFE
Un hombre que estaba participando en una cacería ha fallecido en la noche de este martes por un disparo accidental de otro cazador, en el término municipal de Landete (Cuenca).
El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que sobre las 22:20 horas se recibió un aviso procedente de una zona de campo cercana al kilómetro 20 de la CM-2200, en el término municipal de Landete (Cuenca), que alertaba de que uno de los participantes en una cacería había recibido un disparo accidental de otro cazador.
El médico de urgencias que se desplazó al lugar solo pudo certificar el fallecimiento del cazador que había recibido el disparo, del que no se tienen más datos.
Al lugar del suceso también han acudido agentes de la Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital.
- Sin reguetón en la Feria de Córdoba: las casetas tendrán vetado el uso de toda música no tradicional a ciertas horas
- Un tercio de las viviendas de la Guardia Civil en Córdoba están desocupadas por su mal estado, según AUGC
- Iván Ania regresa al radar del Real Oviedo tras el descenso carbayón a Segunda
- Los comercios de Córdoba se preparan para cobrar con Bizum: 'A nosotros nos cuesta mucho más adaptarnos
- La Feria de Córdoba, abierta a todos con excepciones: estos son los 8 motivos por los que te prohibirán entrar a una caseta
- Sofocan un gran incendio en la atracción infantil de la plaza Matías Prats del Zoco
- Qué han votado tus vecinos en Córdoba en las elecciones autonómicas de Andalucía del 17M
- Unas 350 tiendas participarán en la Shopping Night 2026 en Córdoba: horarios, actuaciones y detalles