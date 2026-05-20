Delincuencia
Un aviso por violencia machista permite incautar 27 kilos de hachís y 33.000 euros en Mallorca
La droga fue hallada en una vivienda de la localidad de Palmanyola tras la detención de un hombre por un caso de malos tratos a su pareja
Redacción
Un aviso por un caso de violencia machista ha permitido a la Guardia Civil decomisar 27 kilos de hachís, 33.000 euros en efectivo y un vehículo de alta gama en un domicilio en Palmanyola, en Mallorca. La operación, en la que ha participado la Policía Local, se ha saldado con la detención de un hombre.
La operación comenzó cuando los agentes recibieron una alerta por un caso de malos tratos en una vivienda el pasado martes. Los agentes acudieron de inmediato al domicilio y arrestaron al sospechoso. Posteriormente, durante las gestiones y la inspección llevadas a cabo por efectivos del Área de Investigación del Pont d'Inca de la Guardia Civil, los funcionarios hallaron 27 kilos de hachís y más de 33.000 euros en efectivo, presuntamente procedentes de actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
La droga estaba ya distribuida en diferentes paquetes, preparados para su almacenamiento y posterior distribución. Asimismo, los agentes procedieron a la incautación del dinero hallado y de otros efectos de interés para la investigación, entre los que destaca un vehículo de alta gama cuyo valor de mercado supera los 40.000 euros.
En el dispositivo policial participaron activamente agentes de la Policía Local de Bunyola, cuya estrecha colaboración resultó vital, ha explicado la Guardia Civil. La investigación continúa abierta para aclarar la posible implicación de otras personas en los hechos. El detenido pasará a disposición del juzgado de guardia esta tarde.
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