Investigación
Detenida una persona por la muerte del cantaor Matías de Paula
La investigación continúa abierta y bajo secreto de actuaciones, por lo que no han trascendido más detalles sobre la identidad de la persona detenida
Samuel Sánchez
La Policía Nacional ha detenido este martes a una persona relacionada con la muerte del cantaor flamenco Matías de Paula, ocurrida el pasado viernes en Villanueva de la Serena (Badajoz).
Según ha confirmado el propio cuerpo policial, no se pueden facilitar más datos por el momento al encontrarse las actuaciones bajo secreto.
La detención supone el primer arresto vinculado a este caso, que la Policía Nacional investiga desde el hallazgo del cuerpo sin vida del artista villanovense.
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ya había señalado este lunes que no había detenidos hasta ese momento, aunque esperaba que pudieran producirse arrestos “dentro de poco”.
La investigación continúa abierta y bajo secreto de actuaciones, por lo que no han trascendido más detalles sobre la identidad de la persona detenida ni sobre su presunta relación con los hechos.
Matías de Paula, cantaor muy conocido en Villanueva de la Serena y en el ámbito flamenco extremeño, falleció el pasado viernes en su ciudad natal en un caso que la Policía Nacional investiga como una muerte violenta.
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